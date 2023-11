Red de Mujeres en Alta Dirección realiza sexta versión del Summit Redmad, con foco en la irrupción tecnológica e IA en el avance laboral femenino

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Este martes se llevó a cabo la sexta edición del Summit Redmad, bajo la temática “HumanAI: El factor femenino en un mundo artificialmente inteligente”. En esta nueva versión de la cumbre realizada anualmente por la Red de Mujeres en Alta Dirección, se abordó el impacto e irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el avance de las mujeres en el trabajo.

La conferencia, que se realizó en el Hotel Double Tree Kennedy, contó con la participación de Gary Bolles –autor de “The Next Rules of Work" y Chair for the Future of Work en Singularity University-, quien expuso sobre los impactos y oportunidades que trae la inteligencia artificial, especialmente las generativas, en el mundo laboral.

Otro de los platos fuertes fue la charla que realizó la experta en IA, doctora en Lingüística, cofundadora de Mujeres Tech y CEO de Big Onion, Cristina Aranda. La filóloga y lingüista española destacó la importancia de la diversidad y la complementariedad de género al abordar las nuevas tecnologías, así como en el uso de la inteligencia artificial.

Ambos expositores abordaron los sesgos de género que vienen contenidos en la IA, y coincidieron en que hay un problema radicado en el origen de los datos, el cual ocurre debido a la poca diversidad que existe en el ámbito tecnológico.

Luego se desarrolló un panel de conversación conformado por la principal data architect de Google Cloud Latam, Gisell Marcano; el gerente comercial de Banca y Minería de Claro Empresas, Ignacio Hidalgo; la líder comercial de Kyndryl Chile, Romina Gorla; y la directora comercial de Axity, Claudia Díaz. En dicho panel se discutió sobre la penetración, impacto y perspectivas de la IA en los negocios.

Premios Redmad y foros de discusión

Durante el summit se hizo entrega de la quinta versión del Premio Redmad Complementariedad de Género, el cual está dirigido a aquellas organizaciones y líderes de opinión que se han destacado por su compromiso en impulsar el avance de las mujeres en alta dirección.

En la categoría "personas", los ganadores fueron la periodista y escritora Carmen Gloria López (Premio Comunicadora Inspira); el director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School, Alfredo Enrione (Premio Él Inspira); y tanto la directora de WEF CHILE, Nicole Verdugo, como la directora titular de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago, Alejandra Urrutia, obtuvieron el premio "Ella Inspira".

Con respecto a las organizaciones, la categoría “Servicios públicos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil” hizo una mención honrosa a la Fundación Crecer, mientras que la Corporación Mujeres en Construcción obtuvo el premio "Organizaciones civiles que inspiran". Por su parte, la Cooperativa de Servicios Sermecoop se llevó el galardón de la categoría Pequeñas y Medianas empresas, y la compañía Essbio ganó el premio correspondiente a Grandes Empresas.

Finalmente, la instancia concluyó con dos espacios de debate llevadas a cabo por las mesas temáticas de Redmad. El primero fue organizado por la mesa de Marketing y Ventas; la de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento; la de Tecnología y Transformación digital; la de Innovación y Emprendimiento; y la de Capital Humano, en la cual se abordó la perspectiva del marketing y la ética en la evolución de la IA.

Por otra parte, las mesas de Finanzas, Economía y Tributaria; la de Sostenibilidad; la de Tecnología y Transformación digital; la de Innovación y Emprendimiento; y la de Capital Humano, debatieron acerca del rol y el impacto de la inteligencia artificial para el crecimiento y la sostenibilidad financiera del país.