Sinovac desiste de construir planta de vacunas en Chile y optaría por llevarla a Colombia

La firma farmacéutica china Sinovac desistió de continuar el despliegue de su millonario proyecto para instalar un centro de investigación y desarrollo y planta de vacunas en Chile para llevarlo a Colombia. Así lo informó la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, en Radio Cooperativa.

La planta, que consideraba una inversión de US$ 100 millones para producir hasta 50 millones de vacunas contra el coronavirus, hepatitis e influenza, entre otras, iba a estar emplazada en la región de Antofagasta de acuerdo con lo informado por la empresa en 2021. El plan original era que estuviera en operación a mediados del año pasado.

Sin embargo, la planificación no se cumplió. Según explicó la ministra de Ciencia a radio Cooperativa, la decisión de la empresa estaría motivada por el "tamaño de mercado" y no temas de permisos.

"Particularmente es una planta que estaba pensada para un cierto tipo de vacuna. En sencillo, no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que había conversaciones con Colombia", explicó la ministra a Cooperativa.

Según lo informado por Diario Financiero y DF MAS, la construcción del proyecto de la empresa china consideraba desembolsar US$ 100 millones. Incluso, a principios de enero de 2022 la firma ya tenía un personal de trabajo contratado quienes estaban preparando el despliegue.