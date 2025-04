Toku, fintech chilena, levanta serie A de US$ 48 millones

La startup, que fue valorizada en más de US$ 175 millones, utilizará los nuevos recursos para redoblar su actual estrategia de penetración en el mercado y acelerar el desarrollo de sus productos, así como la contratación de nuevo personal en Brasil y México.

A un año del anuncio de su serie A de US$ 9,3 millones, este jueves la fintech chilena Toku dio a conocer una ronda de continuación de US$ 38,7 millones llevando el monto total a US$ 48 millones.

La operación fue liderada por el fondo estadounidense Oak HC/FT y con participación de otros inversionistas anteriores de la fintech, como Gradient Ventures (de Google), F-Prime Capital, Clocktower, Y Combinator, y Honey Island. Con esta ronda, Toku quedó valorizada en más de US$ 175 millones.

Los nuevos fondos recaudados se utilizarán para redoblar su actual estrategia de penetración en el mercado y acelerar el desarrollo de sus productos, así como la contratación de nuevo personal en Brasil y México. También consideran seguir esarrollando el software desde Chile, fortalecer el equipo local y ampliar sus alianzas con empresas.

Desde la startup, agregaron que este es el mayor monto de financiamiento serie A para una compañía dirigida y fundada por una mujer en la región.

Toku fue fundada en 2020 por Cristina Etcheberry, Francisca Noguera y Enzo Tamburini, y su modelo se basa en asegurar que las empresas puedan recibir sus ingresos de forma fiable y rentable, lo que también mejora la experiencia de pago de sus clientes. Desarrollaron un servicio que incluye portales de pago personalizables, conciliaciones automatizadas y estrategias de cobro optimizadas.

“Las empresas grandes suelen tener varios proveedores de pago, cada uno con conexiones distintas y datos por separado. Integrarlos es costoso, lento y muy manual. Toku cambia todo eso, haciendo que la conexión entre los sistemas de las empresas y los bancos sea simple, eficiente y transparente", explicó Etcheberry, CEO de Toku, en un comunicado.

La startup -que tiene un equipo de 170 personas- opera en Chile, Brasil y México, mercados en los que procesa más de US$ 1.800 millones al año de clientes de sectores como seguros, crédito, educación, inmobiliario y servicios públicos (luz, agua, gas).

En 2024, Toku duplicó sus ventas en Chile y casi las triplicó en México. Además, creció poco más de tres veces el volumen de pagos procesados, y tuvo un crecimiento neto en su cartera de clientes de 160% en 12 meses, con una cartera de 450 compañías.

"El interés de nuestros inversionistas superó con creces lo que salimos a levantar. Esto nos deja en un buen pie para el futuro y estamos entusiasmados de llevar nuestra tecnología a más empresas e industrias en los países donde estamos presentes”, comentó Etcheberry.

En tanto, el socio de Oak HC/FT, Allen Miller, dijo que la fintech chilena "está abordando este desafío y empoderando a las empresas de diversas industrias con su tecnología de pago de clase mundial. Estamos encantados de asociarnos con el equipo de Toku y esperamos apoyar a la compañía en esta próxima fase de crecimiento”.