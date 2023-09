WeBoost lanzará en Chile Day el primer fondo para invertir en startups junto a Venture Capital Chile de Corfo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En diciembre pasado, durante el Chile Day 2022 en Londres, Inglaterra, Corfo anunció Venture Capital Chile, una marca enfocada en la atracción de capitales extranjeros para potenciar el ecosistema nacional de capital de riesgo, la que fue lanzada oficialmente en agosto pasado en el país.

A nueve meses de ese anuncio, se dará a conocer un avance concreto en la misma ciudad. En el marco de Chile Day 2023, que se realizará la próxima semana, WeBoost, empresa chilena de venture capital (capital de riesgo), lanzará WeBoost Growth Latam Fund, su segundo fondo de inversión en startups y el primero en operar bajo el alero de Venture Capital Chile de Corfo.

WeBoost es una firma dedicada a buscar, acelerar, escalar y financiar firmas latinoamericanas, fundada por Cristián Velasco, Marcelo Díaz Bowen, Christian Cafati y Naím Jadue, la que comenzó a operar formalmente a mediados de 2021.

Velasco, managing partner de la empresa y quien oficializará la noticia junto a Corfo en Londres, comentó que buscan estructurar un fondo por US$ 80 millones, donde la mitad lo aportará la agencia de Gobierno y la otra mitad, privados, para invertir en 24 startups de la región.

El ejecutivo comentó que apuntarán a firmas tecnológicas con una facturación anual proyectada de US$ 2 millones para invertir en rondas Serie A con un ticket de US$ 2 millones y acompañar en levantamientos Serie B por montos mayores. Además, uno de los requisitos para adjudicar el capital, es que las startups tendrán que establecer una base operacional o tecnología en Chile para generar valor en el país.

Velasco, quien volará este domingo hasta la capital inglesa con una agenda cargada de reuniones, adelantó que buscarán completar los aportes del privados durante el primer semestre de 2024. “La idea es que parte importante sea con inversionistas de Estados Unidos, con unos US$ 25 millones, de Europa y Japón”, señaló.

La proyección es que WeBoost Growth Latam Fund comience a invertir durante el segundo semestre de 2024. Su plazo de ejecución será de nueve años, donde los cuatro primeros se destinarán a financiamiento inicial y los otros cinco, a rondas follow-on, es decir, para apoyar a emprendimientos del portafolio en los levantamientos de capital que requieran.

El enfoque del nuevo fondo responde, en parte, a análisis recientes del estado del capital de riesgo en la región, marcado por una baja en el financiamiento a startups. “Al primer semestre de este año, al 30% de las firmas les quedaba caja para 18 meses, por lo tanto, el próximo año necesitarán rondas de financiamiento. Hay una carencia anual de US$ 2 mil millones para startups que están en Serie B o posterior en Latinoamérica”, afirmó el ejecutivo.

La trastienda de las negociaciones

Velasco, además de liderar WeBoost, integra el directorio de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC) donde participa en el comité de políticas públicas. Desde allí, y hace un año y medio, plantearon a Corfo “mejorar” algunos puntos de los programas disponibles. “Han sido muy receptivos y hemos trabajado muy colaborativamente”, afirmó.

Velasco comentó que desde que Corfo anunció Venture Capital Chile tenían intenciones de participar. Esto, porque con su actual fondo, algunas startups estaban superando el techo del ticket promedio por su etapa de crecimiento o rangos de facturación y necesitaban mayor financiamiento. Este contexto, en parte, y el nuevo programa de Corfo, gatilló la idea de estructurar un segundo fondo.

“(El lanzamiento) se demoró un poco. Estuvimos con Corfo en Miami en abril y tuvimos reuniones donde se bajó un poco más la información a la espera de los aspectos burocráticos”, comentó.

Velasco señaló que, para la materialización del proyecto, ha sido “clave” Francisco Meneses, gerente de inversión y financiamiento de la agencia estatal, quien “ha sido súper abierto a conversar y entender”.

Las negociaciones se aceleraron hace dos semanas, cuando Corfo lanzó oficialmente la marca en Chile. “Como ya teníamos conocimiento, evaluamos rápido, modelamos los cambios y decidimos ser el primer fondo activamente en levantar capital con el objetivo de atraer inversiones extranjeras al país”, dijo Velasco.

El primer fondo

WeBoost está en plena ejecución de su primer fondo, que comenzó a operar en 2021 con inversionistas locales, de Estados Unidos y Japón, con una meta final de US$ 17 millones.

Está enfocado en startups con facturación de al menos US$ 1 millón en 12 meses, con soluciones escalables para toda la región y sin una industria específica, pero concentrados en negocios B2B (de empresa a empresa).

Velasco comentó que tienen ocho startups en el portafolio, como Wheel The World, Wited y Cotalker, y planean invertir en cuatro más en los próximos seis a 12 meses con tickets de US$ 500 mil, hasta ejecutar el 60% del fondo y reservar el resto para rondas follow-on de hasta US$ 3 millones.