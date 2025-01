Magical suma dos nuevos exits y estructurará tercer fondo de venture capital para tecnología en agricultura

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un cierre de año positivo tuvo Magical, la aceleradora de startups y gestora de fondos de inversión que opera desde 2012. Durante el último trimestre tuvieron dos exits (salida del inversionista) de compañías de su portafolio y, en total, suman cuatro a través de su primer fondo, Magical I.

Además, durante abril comenzarán a buscar inversionistas para estructurar Magical III, su tercer vehículo para respaldar startups, que tendrá foco en tecnologías para la industria de la agricultura.

Magical fue fundada por Iván Vera -también creador de Innspiral- y está compuesta por cinco socios: Vera, Juan Eduardo Orlandi, Juan Marinetti, Roberto Piriz y Fernando Araya.

Todos tienen una larga trayectoria dirigiendo organizaciones, lo que para Vera es “clave”. “Eso es parte de nuestro modelo de negocio, poner sensatez empresarial chilena a la gestión de un fondo de venture capital (capital de riesgo para startups)”, dijo.

Desde que iniciaron operaciones se enfocaron en invertir en empresas emergentes de tecnologías digitales y en estos 12 años suman en su portafolio 116 de estas startups.

En 2016, agregaron “otro filtro” y decidieron respaldar solo a startups B2B (de empresa a empresa). Y hace dos años sumaron el más reciente: volverse expertos en compañías de inteligencia artificial (IA), minería y agroindustria.

En 2021, Magical se adjudicó una licitación para crear una aceleradora en Antofagasta. Junto con BHP Escondida formaron Aster, la que está enfocada en startups de tecnología para la minería.

Tienen un fondo de US$ 500 mil equity free (libre de participación accionaria) con 48 startups en el portafolio.

Exits

En tanto, a través de Magical I, su primer fondo de venture capital de US$ 2,8 millones, financiaron a 43 startups, con una tasa de sobrevivencia de 60% y un portafolio valorizado en US$ 370 millones.

Con este vehículo, el primer exit llegó en 2019, cuando vendieron su participación en Eniax, una solución de IA para la gestión automatizada de agendamiento de servicios médicos, a los mismos fundadores. Lograron un retorno de tres veces el capital invertido.

Dos años más tarde, en 2021, llegó el segundo exit y también con un retorno de tres veces lo invertido, tras vender su participación en Ninja Excel a Buk, la startup de recursos humanos.

El último trimestre de 2024 lograron dos nuevos exits. El 18 de octubre, vendieron su participación en Beeok a la empresa de capital de riesgo Chile Ventures, luego de que la startup decidiera hacer un aumento de capital.

“Es un caso bien interesante. Son una empresa que venía de ser una consultora y luego desarrollaron un software para optimizar la gestión de cumplimiento con la normativa ambiental para organizaciones”, comentó Vera.

Con esta operación obtuvieron cuatro veces el capital invertido en marzo de 2020.

El cuarto exit llegó en Navidad, pues Vera firmó el último documento el 23 de diciembre. Aunque por acuerdos de confidencialidad aún puede revelar el nombre, dijo que se trata de una startup de retail que fue adquirida por una empresa brasileña.

El retorno de esa venta fue el más grande en la historia de Magical, con ocho veces el capital invertido.

Al ser un fondo que solo recibió un subsidio de Corfo y sin aportantes privados, Vera explicó que todo el dinero de la venta de sus participaciones queda en la caja de Magical.

“Estamos haciendo gestiones para lograr hacer dos o tres exits más este año y, ojalá, lograr más de 15 veces lo invertido”, dijo.

Fondo agrotech

Mientras eso ocurre, en Magical ya piensan en salir a buscar inversionistas para su nuevo fondo. Se trata de Magical III, el que tendrá como foco la industria agrotech y respaldará a startups que desarrollen tecnología para la agricultura.

“Según estudios de McKinsey, la industria de la agricultura es una de las más conservadoras en incorporación de tecnología en el mundo. En Chile, la industria representa US$ 20 mil millones de exportaciones anuales, entonces creemos que tiene mucho sentido apoyarla con tecnología”, señaló Vera.

En abril comenzarán a buscar aportantes para la primera etapa, que será de US$ 5 millones, pero que podría llegar hasta los US$ 15 millones, con aportes de entrada de US$ 200 mil hasta US$ 1 millón.

La tesis de inversión será “traer a las mejores startups del mundo B2B en agrotech para potenciar la productividad, calidad, sostenibilidad y seguridad de las operaciones agrícolas y agroindustriales de exportación”.

Buscan respaldar a unas 25 startups en etapa semilla con tickets desde los US$ 150 mil y con follow-on (se seguimiento) de hasta US$ 500 mil. Vera adelantó que este fondo estará apalancado por un “líder de la agricultura y agroindustria”.