OpenAI presenta ChatGPT Work, su nuevo agente de IA para competir con Claude Cowork

Impulsada por GPT-5.6, la herramienta busca ampliar la automatización del trabajo con capacidades para crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo y aplicaciones web.

OpenAI está presentando un nuevo agente de inteligencia artificial (IA) diseñado para encargarse de una gama más amplia de tareas complejas durante horas, reforzando su apuesta por atraer a más profesionales del mundo empresarial.

La herramienta, llamada ChatGPT Work, está diseñada para ayudar a crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones y aplicaciones web. ChatGPT Work funciona con GPT-5.6, el modelo de IA más reciente de la compañía, que será lanzado este jueves tras haber sido retrasado inicialmente por la administración Trump.

OpenAI y su rival Anthropic PBC han estado compitiendo para desarrollar agentes más sofisticados que permitan agilizar una variedad más amplia de trabajos, aprovechando el éxito que han tenido con herramientas para automatizar el proceso de escribir y depurar código.

A comienzos de este año, Anthropic presentó un producto similar llamado Claude Cowork, con el objetivo de llegar a una audiencia más amplia.

Tanto OpenAI como Anthropic han presentado solicitudes confidenciales para salir a bolsa. Se espera que Anthropic debute en Wall Street tan pronto como este otoño boreal, según informó Bloomberg News. OpenAI está evaluando salir a bolsa el próximo año.