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OpenAI presenta ChatGPT Work, su nuevo agente de IA para competir con Claude Cowork

Impulsada por GPT-5.6, la herramienta busca ampliar la automatización del trabajo con capacidades para crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo y aplicaciones web.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 14:39 hrs.

OpenAI ChatGPT Inteligencia Artificial IA
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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