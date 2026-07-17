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Startup china Moonshot presenta el modelo de IA abierto más grande del mundo y se acerca a rivales de EEUU

El lanzamiento de Kimi K3 refuerza el avance del ecosistema chino de inteligencia artificial abierta, cuyos modelos están reduciendo la brecha con los líderes estadounidenses, combinando alto rendimiento con menores costos de operación.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 11:28 hrs.

Inteligencia Artificial IA China
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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