Startup china Moonshot presenta el modelo de IA abierto más grande del mundo y se acerca a rivales de EEUU

El lanzamiento de Kimi K3 refuerza el avance del ecosistema chino de inteligencia artificial abierta, cuyos modelos están reduciendo la brecha con los líderes estadounidenses, combinando alto rendimiento con menores costos de operación.

La startup china de inteligencia artificial (IA) Moonshot presentó este viernes Kimi K3, un modelo con 2,8 billones de parámetros que, dijo, es el sistema de IA abierto más grande del mundo y ofrece un rendimiento similar al del modelo de vanguardia Fable de la estadounidense Anthropic.

El lanzamiento, un mes después de que el gobierno de Estados Unidos retirara repentinamente los modelos Fable y Mythos de Anthropic por motivos de seguridad, pone de relieve la rapidez con la que el ecosistema abierto de IA de China está reduciendo la brecha con los sistemas estadounidenses más avanzados.

Empresas como Moonshot, Z.ai y MiniMax están lanzando modelos cada vez más potentes a un costo considerablemente menor, lo que pone en tela de juicio las creencias arraigadas en Occidente de que los desarrolladores chinos van meses por detrás de sus pares estadounidenses.

Moonshot dijo que Kimi K3 es el primer modelo con parámetros abiertos que se acerca a la marca de los 3 billones (de parámetros) y está diseñado para el razonamiento avanzado, la programación a largo plazo y el trabajo intelectual.

El modelo cuenta con una ventana de contexto de un millón de tokens, lo que le permite procesar y retener una cantidad de información sustancialmente mayor que las generaciones anteriores en una sola solicitud.

Los modelos de parámetros abiertos permiten a los usuarios descargar, ejecutar y personalizar los sistemas subyacentes, a diferencia de los modelos propietarios de código cerrado.

Rendimiento frente a modelos avanzados

Kimi K3 "ofreció un rendimiento competitivo frente a Fable 5 (con sistema de respaldo) y superó con creces a Opus 4.8 de Anthropic, GPT 5.6 Sol y GPT 5.5" en términos de optimización del núcleo de la GPU, según la empresa. El término hace referencia a técnicas que maximizan el uso del hardware de IA y minimizan la latencia.

El modelo también ha obtenido buenos resultados en evaluaciones realizadas por terceros.

Arena.ai situó a Kimi K3 en primer lugar en una prueba de rendimiento que evaluaba las capacidades de creación de interfaces web, mientras que Vals AI lo colocó en segundo lugar en la clasificación general, por detrás de Fable 5 y sobre GPT-5.6 Sol.

Artificial Analysis señaló que el modelo ofreció un rendimiento comparable al de GPT-5.5 de OpenAI y al de Claude Opus 4.8 de Anthropic, especialmente en pruebas que medían tareas complejas de varios pasos.

La noticia de Moonshot provocó una fuerte caída en Hong Kong de las acciones de los competidores nacionales en IA, Zhipu y Minimax, que cayeron un 28,49% y un 15,63%, respectivamente.

Costo menor

El analista jefe de Omdia, Lian Jye Su, dijo que los modelos chinos estaban ganando terreno porque podían implementarse a un costo mucho menor que los principales sistemas estadounidenses.

"Se pueden ejecutar por una fracción del costo que OpenAI cobra a sus clientes", señaló, aunque advirtió que la escala de Kimi K3 "no significa necesariamente que ofrezca el mejor rendimiento por defecto".

El tamaño de Kimi K3 también implica que es poco probable que muchos usuarios lo alojen por su cuenta, a pesar de que se haya lanzado en formato abierto.

El investigador del American Enterprise Institute, Ryan Fedasiuk, señaló en una publicación de LinkedIn que ejecutar localmente un modelo de 2,8 billones de parámetros requeriría cientos de miles de dólares en equipos informáticos.