DF Lab Opinión/ Organización versus fundador

"Lo verdaderamente asombroso no fue el regreso de Altman. Fue descubrir que la estructura formal de gobernanza tenía menos poder real que la influencia simbólica y política del fundador".

La crisis de OpenAI no solo abrió preguntas sobre inteligencia artificial, su uso y el impacto que puede tener en nuestra vida cotidiana. También dejó expuesta una tensión cada vez más visible en el ecosistema tecnológico cuando las organizaciones se enfrentan a líderes carismáticos, que dominan el relato y otros atributos mesiánicos, ¿qué ocurre con los controles de poder, como los directorios, cuando un líder capta más autoridad simbólica que las instituciones diseñadas para limitar su poder?

El episodio fue ampliamente cubierto por la prensa. Sabemos que el directorio despidió a SamAltman argumentando problemas de confianza y falta de transparencia en la relación con el board. Y claro, dado que tenían los votos, formalmente tenía la facultad para hacerlo. Pero pocos días después, Altman regresó empujado por las amenazas de un grupo de empleados, volvió fortalecido, el directorio original prácticamente desapareció y quienes intentaron ejercer control terminaron fuera de la organización.

Lo verdaderamente asombroso no fue el regreso de Altman. Fue descubrir que la estructura formal de gobernanza tenía menos poder real que la influencia simbólica y política del fundador.

Este episodio no es exclusivo de OpenAI. Cada vez más emprendimientos están construyendo modelos donde el liderazgo carismático concentra no solo la visión estratégica, sino también la confianza de inversionistas, talento y mercado. El problema emerge cuando la organización empieza a depender tanto de una sola figura que cualquier intento de supervisión es percibido como una amenaza existencial.

Entonces, ¿para qué están los directorios? Para fiscalizar. Pero si estos se debilitan silenciosamente, y el relato domina por sobre las preguntas incómodas, los controles empiezan a funcionar más como decoración justificando la opacidad y la falta de transparencia, minimizando la capacidad del directorio para cuestionar al líder y dejando sin acción a las estructuras creadas precisamente para generar contrapesos.

OpenAI había sido construida bajo una premisa extraordinaria: evitar que el desarrollo de IA quedara subordinado y atrapado únicamente a incentivos comerciales. Su estructura híbrida, entre nonprofit y empresa con fines limitados de lucro, buscaba en un inicio crear contrapesos éticos frente a la concentración de poder. Algo bastante común últimamente en Silicon Valley.

Y, sin embargo, su crisis terminó demostrando exactamente lo contrario.

En Latinoamérica, el riesgo es todavía más sensible. Nuestro ecosistema emprendedor suele romantizar al fundador visionario capaz de romper reglas, desafiar industrias y moverse más rápido que las instituciones. Esa admiración muchas veces genera culturas organizacionales donde cuestionar se interpreta como deslealtad y donde la transparencia comienza a depender más de la voluntad y el estado de ánimo del líder que de procesos sólidos.

La historia corporativa muestra que las mayores crisis rara vez comienzan con líderes débiles.Generalmente nacen en organizaciones donde nadie tiene suficiente independencia para contradecir a quienes concentran poder, relato y validación pública.

Por eso, quizás la conversación más importante para startups, inversionistas y directorios ya no sea únicamente cómo acelerar innovación o crecimiento. Debemos dejar arriba de la mesa preguntas sobre cómo estamos construyendo la fortaleza institucional para sobrevivir incluso a sus líderes más admirados.

Porque cuando nadie puede decir que no, el problema ya no es liderazgo. Es concentración depoder disfrazada de admiración.