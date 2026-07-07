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Las propuestas que expuso la ministra Lincolao para la gobernanza de la IA en el primer diálogo global de la ONU sobre el tema

Planteó avanzar en formación técnica, estándares internacionales, una red multilateral de sandboxes para probar modelos, y datos abiertos.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

ONU Inteligencia Artificial leyes tecnología Ciencia pymes Marco Zecchetto
<p>La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en Ginebra, Suiza.</p>

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en Ginebra, Suiza.

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