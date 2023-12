SeQure Quantum, la startup chileno-polaca creó un generador cuántico de números aleatorios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

SeQure Quantum es la primera empresa en el mundo en desarrollar un dispositivo que, a través de la física cuántica y los fotones de luz, genera números aleatorios con capacidad de autentificarse en línea, siendo impredecibles, invulnerables a fallas e incluso capaces de detectar intentos de ciberataques en tiempo real, diferenciándose de las actuales tecnologías basadas en los códigos. También, a través de criptografía cuántica, el dispositivo permite crear claves de cifrado.

La startup, con sede en Chile y Polonia, desarrolló un hardware, un dispositivo portátil que llamaron “generador de números aleatorios”, del cual han fabricado cinco en el país. Su primer socio comercial es la empresa de juegos Lotería de Concepción, quienes utilizan esta tecnología para sus sorteos en línea. En noviembre, SeQure Quantum cerró una alianza con la francesa Thales Group enfocada en seguridad informática y en las oficinas de Polonia están en conversaciones para trabajar con defensa de la Unión Europea.

La doctora en Astrofísica de la Universidad de Concepción, Paulina Assmann, comentó que la startup fue fundada formalmente en 2019 por los investigadores, Gustavo Moreira, de la U. de Concepción y Marcin Pawlowski, de la U. de Gdansk, en el momento en que coinciden sus trabajos. Una vez que obtuvieron la patente, se sumaron al equipo los científicos Stephen Walborn y José Brito, además de Assmann, quien asumió como CEO.

El dispositivo, tiene la capacidad de aplicarse tanto a nivel comercial como industrias, y entre algunos de sus mercados están los juegos de azar, la ciberseguridad y la protección de datos.

“En el mundo digital no hay una bomba atómica que nos pueda salvaguardar. No hay policías, recién se está legislando. (...) Aunque no somos una empresa de ciberseguridad, es aquí donde nuestro generador de números aleatorios marca una diferencia. Es un paso más adelante a lo existente hoy en día”, señaló Assmann.

Rondas de inversión

En 2019, durante sus investigaciones, SeQure Quantum tuvo su primera ronda de inversión (en fase pre-semilla) con el Servicio de Procesamiento de Datos en Línea (Serpel), una filial de la Corporación Universidad de Concepción. En ese mismo período, también fueron ganadores de diversos proyectos Corfo. Todo esto les permitió, junto con capital propio, crear la empresa, armar el equipo y manufacturar su primer prototipo, que tuvo un monto de inversión de $ 200 millones.

En agosto cerraron una segunda ronda de inversión semilla por US$ 1,5 millones (iniciada en diciembre de 2022), en la que participaron los fundadores del grupo Security, Francisco Silva (ex presidente) y Ramón Eluchans (director del conglomerado). Este año, ambos se sumaron al directorio de SeQure Quantum.

Recientemente, la firma se adjudicó $ 127 millones de Startup Ciencia de la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia, para poder seguir desarrollando su producto. Según Assmann, actualmente están en etapa de escalamiento comercial, y dijo que “estamos enfocados 100% en la venta. Estamos vendiendo nuestro producto y ahí se verá la necesidad en el escalamiento si tenemos que entrar a alguna ronda de inversión”.

Además de su alianza con Thales Group, la firma está en conversaciones con otras empresas que están interesadas en fortalecer sus soluciones en ciberseguridad, y están trabajando con defensa de la Unión Europea en materia de investigación, vendiendo números aleatorios.

Proyecciones

Assmann dijo que están en proceso de cierre para establecer proyecciones de crecimiento concretas en enero. Adelantó que están evaluando entregar licencias para usar la tecnología y llevarla a la nube, como un Software como Servicio, porque "no todos necesitan el hardware", dijo.

Añadió que 2023 fue un año de "robustez financiera que nos ha permitido mejorar las capacidades productivas. Esperamos potenciar nuestra actividad ya internacionalmente, y el poder liderar la empresa en estas condiciones ha sido tremendamente enriquecedor en el aprendizaje que hemos tenido”, dijo Assmann.