xAI, la startup de Elon Musk, lanza Grok-2 en su carrera por alcanzar a ChatGPT

xAI, la startup de inteligencia artificial de Elon Musk, ha lanzado un nuevo chatbot que, según afirma, iguala el rendimiento de sus rivales OpenAI, Google y Anthropic, lo que sitúa a esta empresa de 18 meses entre los cinco principales desarrolladores de IA.

xAI presentó el miércoles el modelo que, según los sitios independientes de referencia de IA, se sitúa entre los cinco mejores chatbots del mundo, por detrás de Gemini, de Google, y ChatGPT, de OpenAI.

Grok-2, su último gran modelo lingüístico, estará disponible para los suscriptores de pago de la plataforma de redes sociales X de Musk. xAI también tiene previsto poner el modelo a disposición de los desarrolladores este mes para que puedan crear aplicaciones empresariales.

Ethan Mollick, profesor de la escuela de negocios Wharton y autor de AI, publicó en X: "Ya hay cinco modelos de la clase GPT-4: GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 1.5, Llama 3.1 y ahora Grok-2".

Y añadió: "Todos los laboratorios dicen que queda margen para seguir haciendo mejoras gigantescas, pero aún no hemos visto ningún modelo que dé realmente el salto por encima de GPT-4".

Demanda y ronda multimillonaria

Musk está compitiendo para ponerse al día con OpenAI, el laboratorio de investigación de IA que cofundó en 2015 pero que abandonó tres años después tras un desacuerdo sobre la dirección de su investigación. El jefe de Tesla y SpaceX lanzó este mes una nueva demanda contra OpenAI y su CEO, Sam Altman, alegando que fue "manipulado" para invertir en una "misión humanitaria falsa". OpenAI, respaldada por Microsoft, ha rechazado previamente las alegaciones de Musk por "incoherentes y frívolas".

Fundada en marzo del año pasado, xAI no ha tardado en aumentar las capacidades de su tecnología, respaldada por importantes inversiones.

Este año, xAI cerró una ronda de financiamiento de US$ 6.000 millones con una valoración de US$ 18.000 millones, mientras que Musk declaró recientemente que estaba buscando la aprobación del directorio de Tesla, donde es CEO, para invertir US$ 5.000 millones en la empresa. Con ello, la inversión de la startup se acercaría a los US$ 13.000 millones de OpenAI y superaría los casi US$ 9.000 millones de Anthropic.

Dudas por privacidad

Sin embargo, el uso por parte de xAI de datos extraídos de la plataforma X de Musk ha resultado controvertido. A principios de este mes acordó suspender parcialmente el procesamiento de datos en Europa después de que el organismo de control de la protección de datos de Irlanda pusiera en tela de juicio una medida para utilizar los mensajes de X para entrenar sus sistemas de IA sin obtener primero el consentimiento explícito de los usuarios, una posible infracción de las normas de privacidad de la UE.

xAI afirma que Grok-2 supone un "importante paso adelante" y es "más intuitivo, dirigible y versátil en un amplio abanico de tareas, ya se trate de buscar respuestas, colaborar en la redacción o resolver tareas de codificación".

El rendimiento de Grok-2 se considera mejor que el de los mejores modelos de Meta y Anthropic, según una clasificación de LMSYS, uno de los principales sitios para comparar o evaluar comparativamente las capacidades de los modelos de IA. Sin embargo, una reciente actualización del último modelo de OpenAI, GPT-4o, lo ha vuelto a situar en lo más alto de la clasificación, por encima del Gemini Pro de Google.

Al evaluar internamente el rendimiento del modelo, la empresa afirma que se centró en garantizar que el sistema siguiera las instrucciones y proporcionara "información precisa y objetiva".

Su predecesor fue criticado por los expertos por sus "alucinaciones", en las que la IA afirmaba información falsa como si fuera un hecho. Las alucinaciones se han considerado un obstáculo para la adopción de sistemas de IA por parte de las empresas.