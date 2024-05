xAI de Musk recauda US$ 6 mil millones en oferta para desafiar a OpenAI

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La startup de Inteligencia Artificial (IA) de Elon Musk, xAI, recaudó US$ 6 mil millones para acelerar su desafío a OpenAI.

La ronda de Serie B, anunciada en una entrada de blog el 26 de mayo, se produce menos de un año después del debut de xAI y marca una de las mayores inversiones en el naciente campo del desarrollo de herramientas de IA.

Musk había sido uno de los primeros partidarios de la IA, respaldando a OpenAI antes de que presentara ChatGPT a finales de 2022.

Más tarde retiró su apoyo a la empresa y ha abogado por la cautela debido a los peligros potenciales de la tecnología. El año pasado formó parte de un nutrido grupo de líderes del sector que instaron a hacer una pausa en el desarrollo de la IA.

Desarrollo e inversión

Musk lanzó en noviembre un rival del ChatGPT de OpenAI, llamado Grok, que fue entrenado e integrado en X.com, la red social antes conocida como Twitter. Hasta ahora, ese ha sido el producto más visible del trabajo de xAI, dirigida por ejecutivos con experiencia previa en DeepMind de Alphabet Inc, Microsoft Corp. y Tesla Inc.

La empresa pretende utilizar los fondos para sacar sus primeros productos al mercado, construir una infraestructura avanzada y acelerar el desarrollo de futuras tecnologías, afirma en el blog.

Su valoración previa era de US$ 18 mil millones, dijo Musk en una publicación en X.

Grandes nombres del capital riesgo, como Sequoia Capital y Andreessen Horowitz, respaldaron la recaudación de fondos, una de las mayores hasta la fecha en el sector.

Microsoft Corp. ha invertido unos US$ 13 mil millones en OpenAI, mientras que Amazon.com Inc. puso unos US$ 4 mil millones en Anthropic.