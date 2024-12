Con foco en los desafíos de la inteligencia artificial arrancan jornadas científicas de Inria Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este miércoles en el Centro Cultural Gabriela Mistral, arrancan las Journées Scientifiques Inria Chile 2024: Shaping the future of the Franco-Chilean ecosystem on Artificial Intelligence, la tercera edición de las jornadas científicas de Inria Chile, primer y único centro creado por el instituto público francés fuera de Francia y apoyado por los gobiernos de Chile y Francia.

Esta versión, además, es el primer acto oficial posterior a la firma del Acuerdo para la creación del Centro Binacional de Inteligencia Artificial franco-chileno. A la vez, se enmarca en el camino hacia el AI Action Summit como evento oficial en Chile de esta Cumbre mundial que tendrá lugar en París en febrero de 2025, relevando el rol del país como un actor clave en la discusión global sobre inteligencia artificial.

Durante las jornadas, que duran hasta el 6 de diciembre, investigadores franceses y chilenos se reúnen para abordar los complejos desafíos y oportunidades en inteligencia artificial (IA) en torno a temáticas actuales como IA generativa y modelos fundacionales; Avances en IA; IA e Interés Público; Usos de la IA e IA para la Ciencia e IA, en línea con los ejes de trabajo de la Cumbre de París. También se abordará la contribución de la inteligencia artificial a áreas prioritarias para ambas naciones, como el cambio climático, los océanos, la biodiversidad, la salud, la astronomía y la agroecología, entre otras.

“Las Journées Scientifiques marcan un hito en nuestro camino hacia un futuro impulsado por la IA y se consolidan como un espacio de encuentro único del ecosistema franco-chileno de inteligencia artificial. Es un honor y una responsabilidad ser el único pre-evento oficial en Chile y pretendemos que sea una plataforma estratégica para preparar el terreno para el AI Action Summit de febrero en París”, destacó la directora general de Inria Chile, Nayat Sánchez-Pi, en un comunicado.

Las jornadas serán inauguradas este miércoles por el embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry y la directora general de Inria Chile, Nayat Sánchez-Pi.

El evento, de inscripción gratuita y con el inglés como idioma oficial, se realiza en colaboración con la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María; la Universidad de Valparaíso de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez; la Universidad Andrés Bello, la Universidad de O’Higgins y la Universidad San Sebastián. Adicionalmente, la actividad cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).