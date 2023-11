Google lanza nueva IA generativa en Latinoamérica para potenciar las búsquedas en su motor

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Google lanzó la “Experiencia Generativa de Búsqueda", o Search Generative Experience (SGE, sigla en inglés), que a contar de este miércoles a las 15:00 horas puede ser utilizada en seis países de Latinoamérica -incluido Chile- y que previamente estaba en Estados Unidos por medio de Google Labs.

La IA generativa que fue anunciada este martes en la conferencia anual de la compañía “Google I/O” puede utilizarse en inglés, español, portugués, hindi y japonés y aparece de forma automática en el buscador de Google en los distintos dispositivos.

En México, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay está disponible desde hoy en Chrome para computadoras, y desde la próxima semana se habilitará el acceso en la aplicación de Google para Android e IOS, informaron desde la compañía. Mientras en Argentina espera ser lanzada durante las próximas semanas.

SGE busca simplificar la experiencia del usuario fusionando diferentes preguntas para crear una respuesta junto con el mensaje: “La inteligencia artificial generativa es experimental". Bajo el resultado de la IA aparecerán los 10 links azules que aparecen tradicionalmente.

¿Cómo funciona?

El texto genera nuevas experiencias “para destacar los contenidos de la web, facilitando el acceso a más enlaces y a una gama más amplia de fuentes de información”, comentó el director de Gestión de Productos Search Labs en el Buscador de Google, David Gasca durante el lanzamiento telemático.

Pero no todas las preguntas serán respondidas por esta IA. Por medio de sus algoritmos Google evaluará si es más útil responder con SGE o con la búsqueda tradicional. De hecho, evitará responder temas sensibles como salud y finanzas.

“Para los temas en que no tenemos tanta confianza o que no son apropiadas para mostrar resultados no se generará una respuesta basada en la IA”, comentaron desde Google.

La SGE presenta los resultados con una descripción general del tema, además cuenta con un modo de conversación para seguir explorando la información.

Google promete brindar resultados "confiables, porque las respuestas están diseñadas para destacar fuentes de información y que así puedan corroborarse fácilmente mediante una variedad de resultados”, afirmaron desde la compañía.

En cuanto a la experiencia publicitaria aparecerá en forma similar a como se muestra hoy anunciando que están “patrocinadas”. Estarán en la parte superior de la respuesta de SGE.

La Experiencia Generativa de Búsqueda es lanzada a través de Search Labs, ya que es un experimento que irá mejorando la calidad de sus respuestas a través de los comentarios de los distintos usuarios.

La información entregada cuenta con las opciones del dedo hacia arriba o hacia abajo para ser calificada.