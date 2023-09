Las 15 tendencias tecnológicas de inversión del año, según McKinsey

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con el fin de detectar las oportunidades de inversión y trabajo asociadas al desarrollo tecnológico, la consultora estratégica global, Mckinsey, presentó el estudio “Perspectivas de tendencias tecnológicas para 2023”.

El reporte identifica 15 tendencias, las que fueron seleccionadas en base a datos recopilados en motores de búsqueda, noticias, patentes, publicaciones de investigación e inversión.

El listado lo conforman la Inteligencia Artificial (IA) aplicada; IA generativa; machine learning (aprendizaje automático); desarrollo de software de última generación; arquitectura de confianza e identidad digital; Web3; conectividad avanzada; tecnologías de realidad inmersiva; computación en la nube; tecnologías cuánticas; electrificación y renovables; tecnologías climáticas y tres tendencias que tienen que ver con el futuro de la movilidad, de la bioingeniería y de las tecnologías espaciales.

Según el infome, luego de un “tumultuoso” 2022 para la inversión en tecnología y talento, el primer semestre de 2023 vio “un resurgimiento de entusiasmo por el potencial de la tecnología para catalizar progreso en los negocios y la sociedad”.

Si bien la inversión en la mayoría de las tendencias tecnológicas se redujo, el potencial de crecimiento futuro “sigue siendo alto”. De hecho, las inversiones absolutas alcanzaron US$ 1 billón.

El informe también señaló que existe una brecha entre la demanda de personas con las habilidades necesarias para capturar el valor de las tendencias tecnológicas y talento disponible.

El dominio de la IA

Según los autores, la IA en el último año marcó un punto de inflexión llevándose el protagonismo, lo que también se refleja en los resultados del reporte.

Para la IA aplicada, la consultora estimó que el valor económico potencial es de US$ 17 billones a unos US$ 26 billones, y la proporción de empresas que persiguen ese valor va en aumento.

En 2022, esta tendencia registró inversiones de capital por US$ 104 mil millones y un aumento de 6% de las ofertas laborales.

Por otro lado, el estudio subraya que la IA generativa “marca un punto de inflexión”, debido a sus capacidades que permiten la creación de contenido nuevo no estructurado.

En un contexto empresarial, el informe concluyó que la IA generativa tiene el potencial de “redefinir los negocios y las cadenas de valor al permitir el desarrollo de nuevos productos y flujos de ingresos, mejorando la experiencia del cliente”.

En cifras, la IA generativa registró inversiones de capital por US$ 5 mil millones en 2022 con un aumento de 44% de las ofertas laborales, y podría agregar US$ 4,4 billones al valor económico mundial, aunque no se especifica en cuánto tiempo.

En tanto, las tecnologías climáticas capturaron la mayor inversión en 2022, con más de US$ 288 mil millones. Mientras que, las tecnologías de realidad inmersiva -como la realidad aumentada, virtual y mixta-podrían representar hasta US$ 5 billones en valor económico, a través de tecnologías como el metaverso. También se abordó el impacto económico que tendrá la computación cuántica a nivel global, con hasta US$ 1,3 billones en valor para 2035.