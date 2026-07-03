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Abrazos en el comedor y un visitante desde Brasil: la trastienda de la salida de Alan Meyer de Mercado Libre

El jueves 25, cerca de las 2 de la tarde, los líderes de la compañía recibieron un mensaje citándolos a una reunión que nadie tenía agendada. A la sala entró Meyer acompañado del brasileño Fernando Yunes, EVP y head of Commerce, uno de los más altos ejecutivos en la estructura de MELI, que viene una vez al año a Chile, por lo que su presencia no pasa desapercibida.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 15:22 hrs.

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<p>Abrazos en el comedor y un visitante desde Brasil: la trastienda de la salida de Alan Meyer de Mercado Libre</p>

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