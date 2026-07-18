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La columna de J.J Jinks: "Quiroz el negociador, tres buenas y una mala"

Todos entendimos rápidamente que el Gobierno prefería aprobar la reforma en el Senado por unos pocos votos que terminar todos tomados de la mano, pero con un articulado aguachento y que implicara un cambio estructural para la menguante economía nacional.

Por: J.J Jinks

Publicado: Sábado 18 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>La columna de J.J Jinks: "Quiroz el negociador, tres buenas y una mala"</p>

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