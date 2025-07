Las advertencias ponzi, un grupo VIP y lo que desencadenó la caída de Sunflower Technologies

Las señales de que algo no andaba bien eran claras: rentabilidad asegurada mensual, premios por invertir, poca información de la empresa y plata fácil.

Rentabilidad asegurada mensual, premios por invertir, poca información de la empresa y plata fácil. Son todas señales claras de que algo no anda bien y de que probablemente el negocio promocionado se trate de algún tipo de estafa. Es lo que ocurrió esta semana con Sunflower Technologies, la aplicación para financiar deudas de tarjetas de crédito, liderada por asiáticos, con oficinas en Las Condes y que defraudó a más de 3 mil chilenos, e hizo desaparecer más de US$ 1 millón. La trama la publicó DF MAS el jueves.

Una de las personas que tiempo atrás alertó un posible fraude en esta plataforma fue el influencer financiero Francisco Ackermann, autor de Peras y Finanzas y creador del podcast con el mismo nombre. Fueron varios los mensajes que recibió durante los últimos años. “Hola Pancho, has escuchado hablar sobre una empresa que se llama Sunflower por casualidad, es para ahorros en dólares y te da buena rentabilidad”, fue uno de ellos. Luego de recibir consultas, alertó en sus historias a que los usuarios tomen los resguardos necesarios antes de invertir en una plataforma.

También en Reddit hubo alertas. Usuarios preguntaban sobre el funcionamiento de la aplicación. Los comentarios decían “obvio que estafa”, “cómo la gente sigue cayendo”, otro usuario escribió. “Conocía a alguien que trabajaba en la empresa, sinceramente era impresionante ver cómo no sabían absolutamente nada de su trabajo ni del modelo de la empresa (...) esta persona sabía desde hace dos meses atrás los rumores de estafa piramidal”.

Tras el destape del escándalo, se creó un grupo en Facebook llamado “Estafados Sunflower Technology”, que hasta el momento sólo tiene 22 miembros. También se creó un grupo de WhatsApp que ya acumula 197 usuarios. En la descripción del grupo se muestran los pasos a seguir para hacer una denuncia en la PDI.

A algunos clientes les llegó un correo con una invitación VIP, “Wealth management segment”. Decía: “Estimado usuario, es un placer presentarle una oportunidad exclusiva y reservada, diseñada para un selecto grupo de clientes con perfil calificado, ser parte del nuevo segmento en Sunflower”.

Para participar en este grupo los requisitos eran: un patrimonio financiero personal no inferior a US$ 50 mil o ingresos anuales promedio superiores a US$ 100 mil durante los últimos tres años.

“Fue creado especialmente para recompensar a nuestros clientes de alta calidad y largo plazo mediante un mecanismo limitado de recompensas. Este producto de alto rendimiento se basa en incentivos por participación en las ganancias que la compañía otorga a las sucursales de Santiago y Concón (...) la oferta es limitada y la asignación de cupos se realiza tras una evaluación interna”.