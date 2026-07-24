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Qué dice la ley que obliga a autoridades a hacerse test de drogas… y cuál es la empresa que se adjudicó el contrato

Tras la renuncia del subsecretario de Hacienda, surge una pregunta: ¿es obligatorio dejar el cargo tras un resultado positivo en un test de drogas? Esta nota revisa cómo funciona el nuevo sistema de controles para altas autoridades, desde la licitación del examen de pelo hasta el procedimiento que establece la ley en estos casos.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 18:13 hrs.

<p>Qué dice la ley que obliga a autoridades a hacerse test de drogas… y cuál es la empresa que se adjudicó el contrato</p>

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