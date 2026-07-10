Quién es Eugenio Symon, el asesor de hacienda que lidera la reforma al mercado de capitales

Tras más de 30 años de trayectoria en el mercado financiero, Eugenio Symon dejó Econsult para incorporarse al Ministerio de Hacienda, donde hoy lidera el diseño técnico de la reforma al mercado de capitales, uno de los principales proyectos legislativos del ministro Jorge Quiroz.

Durante más de tres décadas Eugenio Symon Franzoy trabajó prácticamente en todos los rincones del mercado financiero chileno. Pasó por la banca de inversión, las AFP, las compañías de seguros, las corredoras de bolsa, las administradoras de fondos y las consultoras económicas. Esa trayectoria es precisamente la que hoy lo tiene liderando desde el Ministerio de Hacienda el diseño de la reforma al mercado de capitales, la segunda gran apuesta legislativa del ministro Jorge Quiroz.

Ingeniero comercial con mención Economía de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago, Symon comenzó su carrera en el Departamento de Estudios del Banco Central, para luego pasar a la academia como profesor y posteriormente director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile. También ejerció como docente en la Universidad Católica.

El salto al mundo financiero ocurrió a comienzos de los años ‘90. Primero fue gerente de Inversiones de Santander Seguros de Vida y de Bansander AFP. Luego dio el paso a la banca internacional como Managing Director de Finanzas Corporativas de Chase Manhattan Bank, donde permaneció hasta el año 2000. Más tarde fue socio de Asesorías BMS y posteriormente encabezó las inversiones de Banchile Corredores de Bolsa y de Banchile AGF.

Su última etapa en el sector privado fue en Econsult Asesoría Financiera. Ingresó como socio en 2010 y permaneció allí durante 16 años. Durante ese período también presidió el directorio de Econsult. En marzo de 2026 dejó la consultora para asumir su primer cargo de alta responsabilidad en el sector público, como coordinador de Mercado de Capitales y de Asuntos y Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda.

Su cargo también significó un cambio en la estructura de Hacienda. Hasta el Gobierno anterior, ambas áreas funcionaban por separado; hoy Symon concentra las dos coordinaciones, convirtiéndose en uno de los principales asesores económicos del ministro Quiroz. Entre sus responsabilidades está la elaboración de leyes vinculadas a la regulación y supervisión del sistema financiero, la coordinación con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales, además del seguimiento de la política de endeudamiento fiscal, los fondos soberanos y la relación con inversionistas y organismos internacionales.

Desde esa posición ha encabezado el trabajo técnico de la reforma al mercado de capitales, una iniciativa que busca eliminar trabas regulatorias y tributarias para facilitar el financiamiento y profundizar el desarrollo del sistema financiero. Para ello coordina un equipo integrado por Carolina Krefft -excolaboradora suya en Econsult-, Francisca Álamos, Víctor González, Marcelo Muñoz y Rodrigo Monardes, además del equipo tributario liderado por Sebastián Vallebona.

Quienes han trabajado con él lo describen como un economista eminentemente técnico, pragmático y poco dado a la exposición pública. En Hacienda han señalado que privilegia las conversaciones técnicas y la resolución de problemas antes que las discusiones conceptuales, un estilo que también ha marcado la construcción de la reforma.

Fuera de su actividad profesional mantiene un perfil igualmente discreto. Es aficionado al golf, deporte en el que participa activamente. En 2024 ingresó como socio al Marbella Country Club, en Maitencillo, y ese mismo año fue elegido tesorero del Club de Golf Lomas de La Dehesa, integrando el directorio encabezado por Rodrigo Ruiz-Tagle.