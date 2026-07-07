Latam Airlines Colombia operará nueva ruta hacia Venezuela, tras la afectación del aeropuerto de Caracas
Se trata del vuelo Bogotá- Barcelona- Bogotá que funcionará todo el mes de julio, los días lunes y viernes.
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Latam Airlines Colombia anunció que a partir del 6 de julio comenzó a operar una nueva ruta para ofrecer más alternativas de cara a la emergencia que está viviendo Venezuela por los sismos registrados durante el 24 de junio.
Se trata del vuelo entre Bogotá - Barcelona (Venezuela) - Bogotá, que operará todo el mes de julio los días lunes y viernes saliendo de la capital de Colombia a las 7:35 horas y retornando desde Venezuela a las 11:40, hora local.
Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia sostuvo que “en Latam seguimos al lado de Venezuela trabajando para ayudar a nuestros pasajeros y sus familias ante la incertidumbre que todavía continúa en este país. La ruta a Barcelona es una nueva opción para fortalecer la conectividad de Venezuela con el mundo dada la afectación del aeropuerto de Caracas y las dificultades para el reinicio de su operación en condiciones normales”.
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