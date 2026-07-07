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Latam Airlines Colombia operará nueva ruta hacia Venezuela, tras la afectación del aeropuerto de Caracas

Se trata del vuelo Bogotá- Barcelona- Bogotá que funcionará todo el mes de julio, los días lunes y viernes.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 11:20 hrs.

Venezuela Latam Aerolíneas
<p>Latam Airlines Colombia operará nueva ruta hacia Venezuela, tras la afectación del aeropuerto de Caracas</p>

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