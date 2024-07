Chile y Emiratos Árabes Unidos dan el vamos a acuerdo de asociación económica

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

desde Emiratos Árabes Unidos

En el Palacio Presidencial Qasr Al Watan de Abu Dabi, el mandatario Gabriel Boric intercambió este lunes con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed al Nahayan, carpetas con el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA).

Suscrito recientemente entre ambos países, este convenio comercial es el primero suscrito por Chile con una contraparte del Medio Oriente y del Golfo, en particular.

“Estamos seguros de que la amplia liberalización del acceso a ambos mercados establecida en el CEPA impactará sustancialmente el comercio bilateral”, dijo el canciller Alberto van Klaveren, agregando que “el CEPA eleva nuestras relaciones con Emiratos Árabes Unidos a un nuevo nivel y nos permitirá proyectarnos con mayor solidez en el conjunto de la región”.

Lo acordado abre oportunidades concretas de mejor acceso al mercado emiratí para alrededor de un 97% de los productos exportables desde Chile a esa zona del mundo y de un 99% aproximado para aquellos productos importables por Chile desde los EAU.

En relación a las inversiones, normará su promoción y facilitación, ya que su protección quedará supeditada a una negociación posterior, en relación a un Acuerdo Bilateral de Inversiones.

El texto integra también disciplinas modernas y que tradicionalmente no están contenidos en este modelo de acuerdo económico-comercial, tales como PYME, empoderamiento económico de la mujer, cadenas globales de valor, comercio digital, y un capítulo robusto en cooperación que integra tanto medioambiente como asuntos laborales.

Desde el Gobierno afirmaron que Chile y EAU comparten tres grandes intereses: diversificación de comercio e inversiones, desarrollo de energías verdes, manejo de recursos hídricos, y desarrollo de infraestructura y logística. Ello da una base económica real para hacer efectivo el capítulo de cooperación económica establecido en el CEPA.

Lo anterior, en un contexto en que uno de los focos de política comercial emiratí es asegurar la importación de alimentos con proveedores seguros y confiables, considerando que dicho país carece de agricultura. Ello es complementario con la canasta exportadora chilena.

“Juntos, fuimos testigos de la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre los Emiratos Árabes Unidos y Chile, que construirá los puentes de cooperación económica entre nuestros países, fomentando al mismo tiempo la prosperidad y el desarrollo duraderos para nuestros pueblos”, indicó el jeque Mohamed bin Zayed en una publicación en su cuenta de X.

El escenario para el comercio

El agregado comercial de ProChile en Emiratos Árabes Unidos, Sharif Chacoff, manifestó que el Medio Oriente ofrece muchas oportunidades para Chile, particularmente para la exportación de servicios de base tecnológica y soluciones innovadoras para industrias clave, que se suman a los alimentos y minerales.

“Nuestra estrategia apunta a reforzar los sectores en que Chile ya está posicionado y explorar otros, y para eso es muy positiva la presencia del Presidente de la República y la delegación público-privada de alto nivel”, señaló en un comunicado difundido por ProChile en Santiago.

Salmón, trucha, manzanas, productos forestales y minerales fueron los principales impulsores de un alza relevante en las exportaciones chilenas hacia los países de Medio Oriente, que en la primera mitad de este año subieron 34,1% frente al mismo período del año anterior.

Los envíos a Emiratos Árabes Unidos sumaron US$ 63 millones, levemente por debajo del registro de hace un año.

Entre los principales productos exportados fueron alimentos infantiles (US$ 24 millones, un alza de más de 37% respecto del mismo período del año anterior), manufacturas de oro (US$ 12 millones, sin variación) y madera aserrada y/o cepillada (US$ 9 millones, un alza de 60,5%).

