Exportaciones de Chile alcanzan récord histórico a mayo impulsadas por el cobre y el litio con más de 6.300 empresas participando

El intercambio comercial registró un crecimiento de 8,4% en comparación al periodo enero-mayo 2025, acumulando US$ 87.692 millones.

El reciente Informe Mensual de Comercio Exterior de Chile, elaborado por la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), dio a conocer nuevas cifras para el periodo de enero-mayo 2026.

En este primer tramo del año, el intercambio comercial del país alcanzó US$ 87.692 millones, un crecimiento de 8,4% en comparación al mismo periodo en 2025, lo que corresponde a un récord histórico para los primeros cinco meses de 2026.

Las exportaciones de bienes registraron un alza de 12,1%, otro récord, acumulando ingresos por US$ 49.565 millones. Solo en mayo, los envíos chilenos sumaron US$ 9.540 millones, equivalente a un aumento de 9,3% respecto del mismo mes en 2025.

Y no solo las exportaciones marcaron récord. Un total de 6.391 empresas nacionales registraron ventas internacionales, un incremento de 2,6% frente a 2025, generando más de 981 mil puestos de trabajo.

De estas empresas, 2.728 corresponden a grandes firmas, mientras que 3.046 son MiPYMES, cuya oferta de bienes -como vinos, pesca y acuicultura- y servicios se concentró en América Latina, Europa y América del Norte.

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Exportaciones por sector

La minería, impulsada por el desempeño del cobre, litio y oro, también marcó un nuevo máximo en las ventas externas, con exportaciones que acumularon US$ 29.942 millones y explicando el 60,4% del total exportado en lo que va del año.

En particular, el metal rojo totalizó ingresos por US$ 24.370 millones, un incremento del 10,2% comparado con 2025, lo que se explica por el contexto de precios internacionales elevados. En estos primeros cinco meses, el cobre promedió US$ 589,2 la libra, un alza de 38,9% respecto a 2025, y solo en mayo marcó el valor mensual más alto desde que existen registros, alcanzando los US$ 612,67 la libra.

El litio casi triplicó los retornos comparado con 2025, acumulando exportaciones por US$ 2.639 millones en cinco meses, también apoyado por la creciente demanda y oferta restringida de minerales estratégicos.

Por otra parte, el sector frutícola registró una contracción de 10,7% por menores ingresos en los envíos de cerezas y uvas durante la última temporada. A pesar de esto, el informe de la Subrei señala que esta disminución fue mitigada, en parte, por el buen desempeño de otras frutas, como ciruelas, nectarines, paltas y duraznos.

Con respecto a los principales destinos de las exportaciones del país, China se llevó el 34% del total, seguida por Estados Unidos (17%), Japón (8%), Corea del Sur (5,4%) e India (5,2%).

Este último mercado creció un 118% y pasó de US$ 1.072 millones en enero-mayo de 2025 a US$ 2.335 millones en 2026, impulsado por mayores exportaciones de cobre, oro, yodo, litio, manzanas y nueces.