Las ciruelas y los arándanos se suben al carro de exportaciones récord que lideran las cerezas

El sector agropecuario se convirtió en protagonista del comercio exterior chileno durante la primera parte del año. De hecho, este segmento experimentó un alza de 8,8% entre enero-junio de este año comparado con igual período de 2023, al totalizar US$ 7.053 millones y llegar a representar el 31,3% del total vendido al exterior.

En este resultado, que contrasta con la baja de 2,7% que representaron los US$ 22.520 millones de ventas (distintas al cobre y litio) al resto del mundo, fue determinante lo ocurrido con la fruta.

Las cerezas, por ejemplo, afianzaron su éxito exportador al marcar un récord de US$ 1.961 millones de envíos al exterior, lo que se tradujo en un alza de 26,4% en 12 meses, según destacó un reporte de ProChile.

Los servicios de tecnología de la información (TIC) se expandieron 29,8% respecto a 2023 y totalizaron US$ 321 millones.

Mientras que su despegue fue en 2018, fue después de la pandemia que comenzaron a consolidarse como exportación ícono, siendo su principal destino China, que tuvo un crecimiento de 31,4% anual y US$ 1.812 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 53 millones.

Las uvas frescas se afianzaron en el segundo lugar de lo más vendido durante el primer semestre, al totalizar US$ 931 millones en el periodo, lo que significó un aumento de 17% y superar también las cifras de 2022, lo que las acercaría a sus cifras históricas de 2013.

EEUU es su mayor mercado, acumulando US$ 521 millones y un incremento de 44,9% en un año. Más atrás le siguen China (con US$ 58 millones) y Canadá (con US$ 37 millones).

Otro producto que marcó un récord en los primeros seis meses fueron los arándanos frescos, que mostraron una recuperación en comparación a años previos y registraron envíos por US$ 403 millones, subiendo 21,4% respecto al mismo periodo de 2023. Sus principales mercados de destinos fueron Estados Unidos, Alemania y Reino Unido

Las ciruelas frescas, que han mejorado su desempeño desde la pandemia, fueron otra de las protagonistas al anotar su mejor semestre en la historia, con exportaciones por US$ 308 millones y un crecimiento de 40,6%. Sus envíos se dirigieron a los mercados chinos, estadounidenses y brasileños.

La recuperación de los vinos

En el ámbito de los alimentos, las exportaciones de harinas de pescado y crustáceos totalizaron su mejor semestre en 13 años al llegar a US$ 290 millones, con un aumento de 15,6% en sus ventas concentradas en China, Estados Unidos y Corea del Sur.

En paralelo, la carne de ave tuvo un incremento de 13,8% y exportó US$ 207 millones.

En tanto, los vinos tintos embotellados se recuperaron y crecieron 12,2% frente al primer semestre del 2023, lo que involucró envíos por US$ 195 millones.

En este repunte influyó la búsqueda de nuevos mercados por parte de las empresas vitivinícolas.

De esta manera, el principal destino fue Brasil durante el primer semestre, con un alza de 40,3% frente al mismo período de hace un año, seguido por China y Japón.

Los servicios rompen marcas

Las exportaciones de servicios también marcaron máximos históricos en el período analizado por ProChile.

Aquellos de tecnología de la información (TIC) se expandieron 29,8% respecto a 2023 y totalizaron US$ 321 millones.

En esta dimensión, destacaron los llamados servicios de apoyo técnico en computación e informática; así como asesorías en tecnologías de la información; diseño y desarrollo de aplicaciones y diseño de software original.

Otro frente auspicioso fue el relacionado con los servicios de mantenimiento y reparación, de los cuales se exportaron US$ 288,7 millones en los primeros seis meses, lo que representó un alza anual de 6,8%. Aquí sobresalieron los servicios de mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos y de mantenimiento y reparación de contenedores.