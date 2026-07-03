Rodrigo Hinzpeter: "Estamos a poco de caer en una recesión técnica y eso, siguiendo la analogía del Presidente, confirma que nuestra economía está enferma"

El exministro y actual gerente legal de Quiñenco acompañó al Presidente José Antonio Kast en su gira por Paraguay y Uruguay.

Luego de participar en el encuentro empresarial organizado por el sector privado uruguayo en Montevideo, en el marco de la gira del Presidente José Antonio Kast por Paraguay y Uruguay, el exministro del Interior y de Defensa y actual gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, realizó un balance de su participación integrando la comitiva oficial, afirmando que Chile necesita atraer inversión extranjera, pero también corregir algunas medidas adoptadas por el gobierno anterior que -dice- afectaron la inversión y la generación de empleos.

- ¿Qué balance hace de la gira por Paraguay y Uruguay?

- Ha sido una gran gira. Ambos países son destinos muy interesantes para la inversión chilena y también hacer el esfuerzo para que lleguen a nuestro país inversiones de Paraguay y de Uruguay. La economía paraguaya es muy dinámica y está teniendo un muy buen crecimiento, con una estabilidad política y económica muy grande. Ha sido una gira muy útil para todos los que acompañamos al Presidente José Antonio Kast.

- ¿La gira se realiza en un momento en que Chile necesita volver a crecer, que se demuestra en el alto desempleo y el bajo Imacec?

- Chile necesita inversiones como cualquier país, pero en este momento la economía chilena, y lo hemos visto con un Imacec negativo y un desempleo que ha subido, necesita urgentemente inversión extranjera, pero también -para ser honesto- necesita que en el país se creen las condiciones para fomentar la inversión.

- ¿A qué se debe el mal momento económico?

- Hemos tenido medidas que han hecho más difícil la inversión. Hemos encarecido el costo del trabajo con distintas medidas y eso hace que aumente el desempleo, tal como se dijo antes de que se aplicaran esas medidas y hoy tenemos un desempleo alto. Por tanto, la inversión extranjera puede ser una gran ayuda para empujar nuestra economía.

- El Presidente Kast dijo que nos dimos cuenta tarde de que estábamos enfermos económicamente.

- Es que la economía ha venido deteriorándose desde hace muchos años y los datos del último tiempo dicen que estamos a poco de caer en una recesión técnica y eso, siguiendo la analogía del Presidente, confirma que nuestra economía está enferma.

- ¿Pero comparte que estamos cerca de una recesión técnica?

- Bueno, si el próximo dato de Imacec es negativo o cercano a cero vamos a estar en recesión técnica. Y eso es un concepto técnico donde no hay posibilidad de discutirlo políticamente.