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Rodrigo Hinzpeter: "Estamos a poco de caer en una recesión técnica y eso, siguiendo la analogía del Presidente, confirma que nuestra economía está enferma"

El exministro y actual gerente legal de Quiñenco acompañó al Presidente José Antonio Kast en su gira por Paraguay y Uruguay.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 09:47 hrs.

Rodolfo Carrasco economia chilena José Antonio Kast empresarios Chile Uruguay Paraguay
<p>Rodrigo Hinzpeter: "Estamos a poco de caer en una recesión técnica y eso, siguiendo la analogía del Presidente, confirma que nuestra economía está enferma"</p>

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