AC contra Grau: Senado inicia revisión del libelo en medio de una fuerte tensión incluso entre el propio oficialismo

El senador Manuel José Ossandón (RN) retiró el permiso constitucional que había solicitado con lo que el quorum para aprobar volvió a 26, cuando la autorización lo había bajado a 25.

Con cierto retraso, casi a las 11:45 de este martes, se inició la revisión, por parte de la Sala del Senado, de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, en torno a cuyo resultado se ha generado una enorme incertidumbre, aunque no son pocos los senadores oficialistas que han dado la señal de estar disponibles para rechazar el libelo presentado por el Partido Nacional Libertario (PNL) y apoyado esencialmente por el Partido Republicano (PR), colectividad del Presidente José Antonio Kast y al que también se sumó la UDI en la Cámara, donde sus diputados se alinearon tras la aprobación.

Al ministro se le acusa de haber infringido la Constitución y las leyes respecto de los deberes de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública y en la gestión financiera del Estado; haber infringido la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; haber vulnerado el principio de universalidad presupuestaria; y, de haber vulnerado el deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.

Estos cuatro capítulos que dan origen al libelo acusatorio se votan por separado y aunque en sólo uno de ellos se encuentre culpable al exministro, se le sanciona de todos modos; cuya sanción en este caso implica que el exministro no podría postular a cargos públicos ni trabajar en instituciones del Estado durante cinco años.

En cualquier caso, desde el comienzo de la sesión se percibía la tensión en la Sala. De hecho, tras la lectura de la relación de los hechos, la senadora Vanessa Kaiser pidió la palabra para solicitar a la mesa que se pronunciara respecto de la obligación del senador Vlado Mirosevic de inhabilitarse, dejando en evidencia la necesidad del oficialismo de descontar votos a como diera lugar. Sin embargo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), explicó que la mesa no tiene la facultad de pronunciarse sobre aquello y cedió la palabra al secretario, quien leyó el artículo que hace referencia a la inhabilitación, donde se señala que no es una obligación en este caso.

“Responsabilidad política”

Tras lo cual el propio senador aludido tomó la palabra para asegurar que en su debido momento decidirá si se inhabilita o no.

¿Por qué este debate? Pues, porque el senador, días antes de la sesión de este martes, había sido incluido en la delegación que acompaña al Presidente José Antonio Kast a Paraguay, a participar en la reunión del Mercosur. No obstante, durante el fin de semana, Mirosevic declaró a un medio de comunicación que “debí agradecer la invitación del Presidente, pero declinarla a última hora, producto de que hay incertidumbre sobre el resultado de la acusación constitucional y sería una tremenda injusticia que fuera aprobada, por lo que es mi responsabilidad estar ese día”, lo que hizo pensar a muchos que haría lo mismo que el presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz Coke.

quien también integra la comitiva del mandatario, de retirar el permiso constitucional que había solicitado para ausentarse del país. “A contar del día 29 de junio de 2026, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política de la República”, fijaba la solicitud, lo que bajaba el quorum de 26 votos a 25 para aprobar la acusación.

Pero, al inicio de esta jornada, al final de la cuenta, el secretario leyó la comunicación de Ossandón, “por la que informa que ha dejado sin efecto el permiso constitucional solicitado a la Sala del Senado en sesión 37ª, ordinaria, de fecha 24 de junio pasado”, lo que implica que el quorum volvió a 26 para aprobar el libelo.

En el marco de la réplica al abogado defensor, el diputado libertario Karlezi admitió que “no estamos buscando dolo, estamos buscando la responsabilidad política”, algo que resulta contraproducente, si se considera que desde el sector, insistieron en la Cámara que la acusación era jurídica y no política.

se dio por finalizada la sesión de la mañana, para retomar a las 15:30 con el fin de votar hasta total despacho.