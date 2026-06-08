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Agustín Romero (PR) por AC: “Nos interesa que quede asentada la responsabilidad política del gobierno de Boric, representado en Nicolás Grau”

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara no sólo defiende la acusación constitucional en contra del extitular de la cartera, sino que además advierte que los directores de presupuesto también deberían ser acusados constitucionalmente.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 12:23 hrs.

Cámara de Diputados Diputados Partido Republicano Partido Nacional Libertario Ministro de Hacienda gobierno anterior Claudia Rivas
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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