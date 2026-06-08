Agustín Romero (PR) por AC: “Nos interesa que quede asentada la responsabilidad política del gobierno de Boric, representado en Nicolás Grau”

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara no sólo defiende la acusación constitucional en contra del extitular de la cartera, sino que además advierte que los directores de presupuesto también deberían ser acusados constitucionalmente.

Para esta tarde, el Partido Nacional Libertario (PNL) tiene agendado el ingreso de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, quien arriesga una sanción de prohibición de cinco años a ejercer una función pública. Y en la tienda están seguros de que cuentan con los votos para aprobarla (78).

Aunque durante el anuncio hubo una serie de descoordinaciones entre el PNL y el Partido Republicano (PR), finalmente el oficialismo en conjunto se plegara a la que presentarán los primeros.

-¿Cuál es la expectativa del Partido Republicano de la acusación contra Grau en el contexto de los efectos políticos que pudiera generar?

-Estamos convencidos de que acá hubo infracciones a la ley, se dejaron de cumplir muchas. Y para nosotros es fundamental que una de las principales autoridades económicas de la administración del presidente Boric responda ante Congreso Nacional y ante Chile, por las consecuencias que ha tenido la mala aplicación de políticas públicas económicas, que han influido negativamente en el estado de las cuentas fiscales. Esperamos que, en definitiva, se hagan efectivas las responsabilidades políticas.

-Diputado hace unos pocos meses ustedes responsabilizaban al exministro Marcel de todo el manejo fiscal y de las decisiones del presupuesto 2026, ¿por qué ahora esta especie de revancha contra el ministro Grau?

-A ver, primero que todo no es revancha. Y, naturalmente, las responsabilidades son personales. En este caso la responsabilidad política y obviamente que el que tiene que asumirla es el titular de la cartera, en este caso del ministro Grau. Ahora, todavía sostengo que gran parte de los incumplimientos de metas fiscales, errores en las proyecciones y la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas, de cómo se usan nuestros ahorros, los recursos extraordinarios del litio…, corresponden naturalmente al ex ministro Marcel. Pero en el último presupuesto el exministro Grau fue advertido de muchísimos errores que se estaban cometiendo y esa era una responsabilidad 100% atribuible a él.

-Dado que ya está fuera del gobierno, en caso de ser encontrado culpable, al exministro se le puede quitar la posibilidad de postular a cargos públicos durante cinco años. ¿Le parece una sanción razonable?

-Es un tema discutible, pero es la sanción que establece la Constitución. La verdad es que esa sanción en particular no nos interesa que se aplique. Nos interesa que quede asentada, desde la Cámara de Diputados, la responsabilidad política del gobierno de Boric, representado en la figura del exministro Nicolás Grau. Eso es lo que lo que nos importa.

-Varios exministros de Hacienda, incluido Mario Marcel, formaron enviaron una carta a El Mercurio en la que plantean que las acusaciones constitucionales son una práctica que tensiona la convivencia democrática, exacerban la inestabilidad y erosionan el desarrollo del país. ¿No siente que se está abusando de las acusaciones constitucionales?

-Creo que no. No podemos temer a la fiscalización, porque bajo ese predicamento nosotros podríamos decir que las fiscalizaciones que hace la Contraloría, las solicitudes de destitución que de repente se hacen, podrían erosionar la convivencia nacional. O sea, imagínese que alguien dijera que el desafuero de un parlamentario por parte de la justicia erosiona la convivencia democrática. Cada institución tiene sus propias atribuciones y tenemos que entender que se tienen que aplicar de manera responsable. Nosotros estamos convencidos que todas las acusaciones que hemos presentado han tenido sustento.

“Cada vez está siendo más decepcionante la actuación del Partido Socialista (PS)”

-Lo que ocurre es que pierden seriedad, porque usted asegura que las acusaciones constitucionales que presentaron como oposición tenían fundamento y las que presentó antes que ustedes la izquierda no lo tenían. Entonces más que ánimo de fiscalizar, se percibe una intención derechamente política.

-Es que las acusaciones constitucionales son políticas. Esa es su principal característica, están en esa lógica; en que uno exige la responsabilidad política de una autoría respecto del ejercicio de su función. Entonces, no hay que sorprenderse de eso; ahora, que tensionan, puede ser, pero es parte del debate político. El debate político es tensionado permanentemente y a mí no me parece que eso sea algo que haya que corregir. Incluso yo creo que hay otras autoridades que no están consideradas y que se debería acusar constitucionalmente como los directores presupuestos, que no responden por lo que hicieron y los errores los paga el ministro de Hacienda.

-¿Qué le parece que el ministro Marcel esté entre los que firmaron esa carta?

-No me extraña para nada. Incluso en una entrevista el exministro Marcel habla de que Chile está equivocando su rumbo para el crecimiento, él que se mantuvo casi cuatro años en el gobierno y no se dio cuenta para dónde iba el país.

-¿No le preocupa la oportunidad en que está presentando esta acusación constitucional? Se lo digo a propósito de los proyectos de reactivación en el Senado y el que pide autorizar el mayor endeudamiento fiscal.

-Nunca es agradable presentar una acusación constitucional. Pero, yo no espero absolutamente nada del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA). No tiene ningún sentido conversar mucho con ellos. Cada vez está siendo más decepcionante la actuación del Partido Socialista (PS), que pudiendo encabezar una izquierda mucho más dialogante, está tomando unas características mucho más parecidas a las del Frente Amplio, lo que va a atentar contra su propio proyecto político. Por lo tanto, no contamos con los votos ni del Partido Socialista, del Frente Amplio ni del Partido Comunista, eso hace rato está descartado, de manera tal que la AC pueda avanzar en paralelo. Nosotros esperamos que el resto de las fuerzas políticas asuman esto de manera independiente. Y si esta acusación se cae la izquierda va a decir que el manejo económico del expresidente Boric fue bueno y que todo se hizo súper bien. ¿La gente del Socialismo Democrático está dispuesto a aceptar eso?

-¿No resulta contraproducente partir una negociación diciendo que no tiene sentido conversar con algunos sectores? Se lo pregunto por la postura que ustedes han tomado respecto del Frente Amplio y el Partido Comunista, y ahora el Partido Socialista.

-¡Pero si antes que se escribiera la fecha del oficio donde mandaron el proyecto de ley al Congreso! No se había escrito la palabra reconstrucción y ya lo habían mandado al Tribunal Constitucional (TC).