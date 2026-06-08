Claves del Congreso: Consejo Fiscal Autónomo (CFA) aterriza en el Parlamento para referirse a proyectos del gobierno

La propuesta de reactivación económica, en el Senado; y, el que autoriza un mayor endeudamiento serán el foco del análisis del organismo.

Esta semana será intensa en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, ya que mientras en el Senado toma fuerza la tramitación del proyecto de reactivación económica, que este lunes tendrá una extensa jornada de 10:00 a 18:00 horas, en el marco de la cual recibirá al Consejo Fiscal Autónomo (CFA); en la Cámara continuará la discusión del proyecto que autoriza el mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026, ambos con urgencia suma.

La tramitación de estas iniciativas no será fácil, ya que en la oposición que avanzar en ambas resulta riesgoso para el país. En el sector argumentan que resulta contraproducente que mientras el gobierno acuse una muy difícil situación fiscal, no sólo persista en la rebaja del impuesto corporativo, sino que en paralelo proponga un mayor endeudamiento del Estado. Por lo que espera que el Consejo Fiscal Autónomo, que esta semana concurrirá para emitir su opinión tanto respecto al proyecto de reactivación económica en el Senado como al que autoriza un mayor endeudamiento en la Cámara.

Cámara: se analiza informe final de auditoría de Codelco

De hecho, para el martes 09 de junio, la Comisión de Hacienda de la Cámara citó, entre 15:00 y 17:00 horas, a sesión especial para recibir al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para que entregue su opinión sobre el proyecto que autoriza mayor endeudamiento fiscal. A la sesión está convocado también el ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Esta comisión debe realizar su labor rápidamente, ya que cuando Hacienda lo despache, este proyecto deberá ser revisado por la Comisión de Economía.

Este mismo día, la Comisión de Economía continúa la votación y discusión del proyecto del expresidente Sebastián Piñera sobre Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección. A esta sesión fueron convocados los ministros de Cultura y Economía, Francisco Undurraga y Daniel Más, respectivamente. Posteriormente, en la misma sesión, se iniciará la discusión general del proyecto del gobierno sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros cuerpos legales relacionados, con urgencia simple.

El miércoles 10 de junio, la Comisión de Medio Ambiente inicia la discusión y votación particular, en segundo trámite constitucional, del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia.

Esta misma jornada, la Comisión de Minería analiza el informe final de auditoría instruido por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de Codelco, el cual habría ratificado la existencia de anomalías y desviaciones regulatorias en el reporte de producción de cobre correspondiente al cierre del año 2025, así como sus eventuales efectos y consecuencias. Invitados a la sesión presidente del Directorio de Codelco, Bernardo Fontaine; el presidente Ejecutivo de Codelco; Jorge Gómez; el auditor general de la minera estatal, Raúl Puerto; y, la contralora, Dorothy Pérez.

Por otro lado, en materias más políticas, a las 15:30 de esta tarde de lunes, el Partido Nacional Libertario presentaría la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau.

Senado: director de Servicios Internos en Economía

Este lunes, además de la prolongada sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la Comisión de Medio Ambiente continuará el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, y regula otras materias que indica. Invitados la ministra de la cartera, Francisca Toledo; el subsecretario, José Ignacio Vial, y la superintendenta (S) de Medio Ambiente, Claudia Pastore. Esta sesión continuará el martes.

Y, la misma jornada de lunes, la Comisión de Minería y Energía recibe al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, a fin de que exponga acerca del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Chile y los Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia de minerales críticos.

El martes 09, la Comisión de Economía recibe al director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, para que se refiera a la Resolución Exenta N°69, del 2 de junio de 2026, que habilita sistema para que contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que presten servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y de servicios análogos o conexos, prestados en línea o a través de plataformas digitales, cumplan obligaciones tributarias que indica. Luego iniciará el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto sobre reactivación del turismo y de fomento a la industria audiovisual.

El miércoles 10, la Comisión de Constitución estudia el proyecto que interpreta el artículo primero transitorio de la Ley N° 21.772, que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, en lo relativo al procedimiento para proveer las vacantes que indica. Invitado el ministro de Justicia, Fernando Rabat.