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Claves del Congreso: Consejo Fiscal Autónomo (CFA) aterriza en el Parlamento para referirse a proyectos del gobierno

La propuesta de reactivación económica, en el Senado; y, el que autoriza un mayor endeudamiento serán el foco del análisis del organismo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 09:07 hrs.

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<p>Claves del Congreso: Consejo Fiscal Autónomo (CFA) aterriza en el Parlamento para referirse a proyectos del gobierno</p>

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