Comité Unido opositor acusa falta de apertura de parte del gobierno para llegar a acuerdos en el proyecto misceláneo

La instancia encabezada por la senadora Yasna Provoste, que reúne a Democracia Cristiana (DC), Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes, anunció que en las “próximas horas” formalizará sus propuestas a la iniciativa.

Como quedó de manifiesto en las conversaciones de Diario Financiero con representantes de los dos comités opositores, la posibilidad de acuerdo entre estos y el gobierno no pinta nada bien. Así lo refleja una declaración pública emitida por el Comité Unido -Democracia Cristiana (DC), Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes- este viernes, a sólo horas de la segunda reunión, según la cual enfatizan que “no hemos encontrado una apertura por parte del gobierno en el núcleo central de este proyecto”, en alusión al proyecto misceláneo.

Evidencia técnica

A este respecto, el documento de una carilla,-recursos que el Estado necesita para financiar salud, educación, vivienda y seguridad-; y, que frente a esa pérdida, el gobierno no ha presentado, hasta el momento, una fórmula de compensación “a la altura del desafío”.

Por el contrario, en el texto se asegura que “las señales de flexibilidad ofrecidas se han concentrado en instrumentos que la propia evidencia técnica ha cuestionado: es el caso del crédito al empleo, una medida con un costo fiscal cercano a los US$ 1.500 millones que, según han advertido especialistas, no ha demostrado generar nuevos puestos de trabajo”. Tras lo cual, advierten que Chile “no puede permitirse que los recursos públicos se destinen a instrumentos sin resultados comprobados, mientras las urgencias reales de las familias -trabajo, ingresos, certeza económica- siguen sin respuesta concreta”, considerando que el país atraviesa –dicen- “una crisis de empleo y un crecimiento insuficiente.

Y pese a su evidente escasa expectativa sobre el resultado, aseguran que como Comité Unido seguirán participando en esta mesa,Cabe recordar que el próximo lunes 06 de julio al mediodía vence el plazo para ingresar indicaciones.

Además, aseguran que mantendrán informada a la ciudadanía acerca de si sus propuestas son, o no, acogidas por el Ejecutivo y que esperan que “el gobierno formalice por escrito su disposición de apertura a realizar cambios al proyecto”.