Comité Unido opositor acusa falta de apertura de parte del gobierno para llegar a acuerdos en el proyecto misceláneo
La instancia encabezada por la senadora Yasna Provoste, que reúne a Democracia Cristiana (DC), Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes, anunció que en las “próximas horas” formalizará sus propuestas a la iniciativa.
Noticias destacadas
Como quedó de manifiesto en las conversaciones de Diario Financiero con representantes de los dos comités opositores, la posibilidad de acuerdo entre estos y el gobierno no pinta nada bien. Así lo refleja una declaración pública emitida por el Comité Unido -Democracia Cristiana (DC), Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes- este viernes, a sólo horas de la segunda reunión, según la cual enfatizan que “no hemos encontrado una apertura por parte del gobierno en el núcleo central de este proyecto”, en alusión al proyecto misceláneo.
Evidencia técnica
Por el contrario, en el texto se asegura que “las señales de flexibilidad ofrecidas se han concentrado en instrumentos que la propia evidencia técnica ha cuestionado: es el caso del crédito al empleo, una medida con un costo fiscal cercano a los US$ 1.500 millones que, según han advertido especialistas, no ha demostrado generar nuevos puestos de trabajo”. Tras lo cual, advierten que Chile “no puede permitirse que los recursos públicos se destinen a instrumentos sin resultados comprobados, mientras las urgencias reales de las familias -trabajo, ingresos, certeza económica- siguen sin respuesta concreta”, considerando que el país atraviesa –dicen- “una crisis de empleo y un crecimiento insuficiente.
Además, aseguran que mantendrán informada a la ciudadanía acerca de si sus propuestas son, o no, acogidas por el Ejecutivo y que esperan que “el gobierno formalice por escrito su disposición de apertura a realizar cambios al proyecto”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno lanza 5.000 subsidios a la contratación para acelerar creación de empleo ante crisis laboral y suma a regiones al plan de reactivación
"La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales y Subdere", dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Concesionaria del Aeropuerto de Santiago pierde demanda contra el MOP por sobrecostos en construcción del terminal
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
CMF sanciona a LarrainVial Asset Management por infracciones en gestión de fondo que invirtió en facturas de Factop
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete