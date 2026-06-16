En reunión con Quiroz y García, senadores opositores comprometieron propuesta a proyecto misceláneo
Aunque el Ejecutivo se había mostrado reacio a conversar con el Comité Unido, que acoge al Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), la Democracia Cristiana (DC), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes, se concretó el encuentro para abordar la iniciativa del gobierno.
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Finalmente, este martes se concretó la reunión entre los senadores del Comité Unido -DC-PC-FA-FRVS e independientes- y los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Segpres, José García Ruminot, pese a que el Ejecutivo se había resistido a conversar con el Partido Comunista y el Frente Amplio de cara a conseguir un acuerdo en torno al proyecto misceláneo.
Cerca de dos horas se prolongó el encuentro, que se realizó en dependencias del Comité de la Democracia Cristiana. Tras lo cual, el titular de la Segpres adelantó a Diario Financiero que desde el Comité Unido se comprometieron a hacer llegar al gobierno una propuesta de la oposición, que elaborarán en conjunto los dos comités opositores, el Comité Unido con el del Socialismo Democrático.
García Ruminot explicó que la finalidad de la cita era “escuchar inquietudes, propuestas y creo que ese objetivo se cumplió plenamente”.
Esperanza de acuerdo
El ministro detalló que cada senadora y cada senador fue interviniendo, exponiendo uno a uno sus puntos de vista, algunos muy vinculados a las zonas que cada uno de ellos representa en el Senado; “por lo tanto, hemos tomado debida nota, algunas cosas se respondieron inmediatamente por parte del ministro de Hacienda y otras las llevamos para poder trabajarlas y responderlas en los próximos días".
Y “ellos plantearon que como oposición, porque la oposición en el Senado tiene dos comités, se pondrán de acuerdo y harán un planteamiento en conjunto, de aquí al próximo lunes”.
Aunque eludió decir si quedó optimista tras la reunión, el ministro de la Segpres reflexionó que “cuando nos sentamos a conversar, cuando exponemos nuestros puntos de vista, incluyendo nuestras diferencias, siempre se abren muchas más oportunidades de acuerdo y eso es lo que espero que ocurra”, concluyó.
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