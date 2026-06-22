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Jorge Correa Sutil: “La inversión no se produce tanto en países que tienen pocos impuestos, como en países que tienen mucha estabilidad"

El abogado constitucionalista se refirió también a la propuesta transversal de senadores y diputados que buscar aumentar los requisitos para una acusación constitucional, señalando que “me produce esperanza que esto sea la expresión de una cierta preocupación por el ambiente político que estamos generando”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 18:15 hrs.

acusación constitucional Proyecto de ley oficialismo Oposición Claudia Rivas
<p>Jorge Correa Sutil: “La inversión no se produce tanto en países que tienen pocos impuestos, como en países que tienen mucha estabilidad"</p>

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