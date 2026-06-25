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La contrapropuesta que la oposición puso sobre la mesa apenas se aprobó la idea de legislar del proyecto misceláneo

Secundado por la mayoría de los senadores del sector, se elaboró un documento en que se plantean las alertas del sector y los principales temas sobre los que pretenden negociar.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 11:23 hrs.

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<p>La contrapropuesta que la oposición puso sobre la mesa apenas se aprobó la idea de legislar del proyecto misceláneo</p>

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