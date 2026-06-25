La contrapropuesta que la oposición puso sobre la mesa apenas se aprobó la idea de legislar del proyecto misceláneo

Secundado por la mayoría de los senadores del sector, se elaboró un documento en que se plantean las alertas del sector y los principales temas sobre los que pretenden negociar.

El triunfo que el oficialismo le adjudicó al gobierno de José Antonio Kast al aprobar la idea de legislar del proyecto misceláneo, ayer miércoles, aunque sólo con sus votos, bajó notoriamente la inquietud en el sector; en contra partida dejó en evidencia lo complejo que le está resultando articularse a la oposición. Ya que no logró aunar los votos del rechazo, pues el senador PPD Pedro Araya se desmarcó, absteniéndose, algo que no pasó desapercibido y a lo que se le da múltiples interpretaciones en las filas opositoras.

Sin embargo, mientras se votaba la iniciativa en la Sala del Senado y los parlamentarios hacían uso de la palabra, la oposición preparaba su siguiente paso, con el objeto de entrar de lleno a la negociación particular. Se elaboraba a toda máquina un documento que le entregarían al ministro de Hacienda concluida la sesión, cuyo término estaba programado para las 20:00 horas. Se trata de un texto de tres carillas, suscrito por 18 senadores de oposición, que insisten en la preocupación que les generan los riesgos fiscales de avanzar en el proyecto tal como está planteado.

De hecho, a través del documento, la oposición insiste en que se separe el proyecto, dejando para ser aprobados de inmediato los tres artículos que hacen referencia a la reconstrucción de los incendios del Biobío, Ñuble y Valparaíso.

Los senadores que respaldan el documento “Propuestas alternativas ante proyecto de megarreforma, reiterando urgencia de compensaciones fiscales ante la rebaja impositiva” son Yasna Provoste (DC), Ximena Órdenes (indep. PPD), Claudia Pascual (PC), Paulina Vodanovic (PS), Beatriz Sánchez (FA), Alejandra Sepúlveda (indep. oposición), Karol Cariola (PC), Fabiola Campillay (indep. oposición), Daniela Cicardini (PS), Danisa Astudillo (PS), Ricardo Celis (PPD), Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC), Diego Ibáñez (FA), Fidel Espinoza (PS; Esteban Velásquez (FRVS), Iván Flores (DC) y Francisco Huenchumilla (DC).

Temas que se deben revisar

Fue el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) el organismo que afianzó en la oposición la necesidad de reiterar la preocupación por la falta de compensaciones que la iniciativa original no contempla. De hecho, sin perder la esperanza de que de cara a la etapa de la discusión particular, el gobierno se abra a modificaciones de fondo, los senadores reiteran que la actual redacción del proyecto -que promueve la rebaja del impuesto corporativo, eliminación del impuesto a la ganancia de capital, reintegración del sistema tributario, invariabilidad por 25 años, repatriación de capitales con beneficios tributarios y la compensación del Estado a proyectos rechazados (en materia medioambiental, entre otras- impide “el desarrollo equitativo con equidad que el país ha venido transitando en las últimas décadas”, a lo que atribuye el rechazo del sector.

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Por lo que los firmantes insisten en advertir que si el gobierno insiste en imponer la mayoría con la que aprobó la idea de legislar, se perjudica al país y no se dan las certezas necesarias para “el desarrollo futuro con sostenibilidad fiscal”. Además, reiteran que para crecer se requiere medidas “que impacten en la productividad, diversifiquen la canasta exportadora, pero lo principal es construir acuerdos transversales sobre crecimiento y sostenibilidad fiscal, especialmente porque la pérdida de recaudación fiscal que generan los beneficios tributarios propuestos en el proyecto de ley deben compensarse mediante ingresos permanentes”.

Propuestas

Además, aseguran compartir el criterio del CFA, en cuanto a la necesidad de avanzar hacia una situación de neutralidad fiscal mediante compensaciones adicionales a las que propone el proyecto, para lo que proponen abrir una conversación política con miras a la revisión de las exenciones tributarias, a fin de recuperar recaudación, eliminando tratamientos preferenciales de “baja efectividad”; generar medidas para reducir la evasión y elusión, aumentando la recaudación efectiva “dentro del marco tributario vigente”; y, estudiar medidas que aumenten la recaudación fiscal en el corto y mediano plazo.

También apuntan al crédito tributario al empleo, que, desde el punto de vista de los senadores, tiene un impacto “incierto” en la generación de nuevos empleos y tal como está diseñado “no es un aporte a la lucha contra el desempleo”, por lo que proponen fortaleceré el subsidio único al empleo.

Respecto de la invariabilidad tributaria, los aseguran que como está diseñada “supone riesgos para el país y tiene vicios de inconstitucionalidad”; y, alertan acerca de que las normas medioambientales “debilitan el sistema de evaluación de los proyectos de inversión” y destacan que la indemnización que debería pagar el Estado a las empresas por permisos rechazados constituye “una muy mala señal”, por lo que no se puede aprobar.

En cuanto a las normas de repatriación de capitales, las califican como un “riesgo” para el mercado, ya que “puede ser una puerta abierta para el lavado de activos del crimen organizado y merma la recaudación fiscal”.