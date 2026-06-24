La Sala del Senado votaría esta tarde idea de legislar del proyecto misceláneo sin acuerdo entre el gobierno y la oposición

Todo indica que las reuniones informales no han conseguido un avance y que las negociaciones reales serían en la tramitación en particular.

Tal parece que, reunión de comité de por medio o no, la Sala del Senado votaría en general este miércoles el proyecto misceláneo, ya que las conversaciones entre la oposición y el Ejecutivo no habrían dado fruto. Así lo manifestó el ministro de Interior Claudio Alvarado, que al ser consultado al respecto, señaló que “entiendo que sí” se votará esta tarde. La mirada de la oposición, en tanto, es que el gobierno se ha resistido a buscar acuerdos, pese a las propuestas que se le han hecho llegar desde el sector.

“Con la oposición siempre hemos tenido un diálogo abierto y transparente. Ellos han manifestado la intensión de colaborar, pero siento que, legítimamente, hay una decisión política de hacer un punto, votando en contra la idea de legislar. Ahora, a mí me parece un poquito contradictorio ‘voto en contra la idea de legislar, pero conversamos después’. Bueno, si eso es lo que va a suceder, bienvenido, lo aceptamos y así lo haremos”, se explayó Alvarado, quien añadió que “entiendo que sí” se votará esta tarde en general.

En el gobierno tienen la convicción de que la oposición tiene tomada la decisión de rechazar la idea de legislar desde el comienzo, como una señal política de que están alineados.

Por su parte, entre los aludidos, aseguran que como “parte del ejercicio democrático” siempre han estado abiertos a conversar con el Ejecutivo, según indicó el senador PPD Ricardo Celis, quien añadió que “lo que ha ocurrido es que el gobierno ha sido sordo y no ha querido ceder en absolutamente nada de lo esencial, porque ceder en los flecos no tiene sentido”.

El senador de oposición argumentó que para el sector lo esencial es que con el proyecto misceláneo “hay una menor recaudación, lo que va a significar recortes en programas sociales. Ese es el punto central” y que en las filas opositoras preocupa, porque eso ya “está ocurriendo hoy día”. Y aseguró que los senadores del PPD tienen un compromiso de votar unidos, en el actual escenario; aunque las miradas están puestas en el senador Pedro Araya.

Nadie ha cedido

Mientras que el senador Diego Ibáñez (FA) complementó los dichos de Celis en cuanto a que ni el Comité Unido, que integra junto a la DC y el PC, ni el del Socialismo Democrático (SD), que integran el PS, PPD y el Partido Liberal, han tenido respuesta del Ejecutivo a las propuestas que le han hecho llegar. “El gobierno se esmera en aprobar una reforma estructural por un voto. Eso no le hace bien al país”, sentenció.

Y que dado que no se ha aceptado ninguna de las propuestas opositoras “no espere el gobierno que hoy tenga una buena acogida su propuesta en la Sala. Nosotros vamos a rechazar la idea de legislar”, conformó Ibáñez.

En la misma línea de sus predecesores,, refrendó los dichos de los senadores, asegurando que, aunque aclaró que su comité quiere contribuir con propuestas, pero “para eso tiene que existir una contraparte que esté dispuesta a escuchar, a dialogar y a corregir aquellas iniciativas que están malas”.

Este es el escenario con que se enfrentará la sesión que se inicia a las 16:00 y en la que tanto el gobierno como la oposición siguen en la misma postura que tenían cuando el proyecto misceláneo llegó al Senado. Y que la verdadera negociación se realizará en la tramitación particular de la propuesta del gobierno.