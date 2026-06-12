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La señal política de Schalper y Guzmán en contra del cobro de impuesto a plataformas de apuestas online

Los diputados oficialistas ingresaron un proyecto que prohíbe al Estado cobrar impuestos a actividades ilícitas.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 14:42 hrs.

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<p>La señal política de Schalper y Guzmán en contra del cobro de impuesto a plataformas de apuestas online</p>

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