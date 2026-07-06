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Ley miscelánea: el Socialismo Democrático tira el mantel, se adelanta a sus socios y define que irá al TC por invariabilidad y RCA

Mientras, el senador PPD Pedro Araya ingresó 55 indicaciones en materia medioambiental.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 17:21 hrs.

Senadores Proyecto de ley ley miscelánea gobierno Ministro de Hacienda Jorge Quiroz Claudia Rivas
<p>Crédito: Aton.</p>

Crédito: Aton.

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