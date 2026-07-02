Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Pedro Araya (PPD) por proyecto misceláneo: "La oposición pisó el palito y se enfrascó en una discusión tributaria en la que el gobierno está mucho más llano a ceder”

Al senador opositor le preocupa que “curiosamente, esta reforma ‘por la reconstrucción’, va a terminar desmantelando la institucionalidad ambiental”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 14:32 hrs.

Senado Senadores Oposición PPD Proyecto de ley ley miscelánea Claudia Rivas
<p>Pedro Araya (PPD) por proyecto misceláneo: "La oposición pisó el palito y se enfrascó en una discusión tributaria en la que el gobierno está mucho más llano a ceder”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Grupo que trajo marca Ritz-Carlton a Chile busca frenar el Túnel Lo Ruiz con demanda contra el MOP
2
Empresas

Codelco admite que dejó de ser el mayor productor mundial de cobre y sus costos son 57% más altos que competidoras
3
Economía y Política

Operadores financieros esperan una caída más pronunciada del IPC en junio y se abren a recortes de tasa en los próximos meses
4
Mercados

Fondo de capital privado pone en venta Audiomusica, la mayor cadena de productos de la industria
5
DF SUD

Ozempic llega a Mercado Libre en México y el mercado advierte impacto en los ingresos de las farmacias en la región
6
Economía y Política

La economía chilena cae por quinto mes, se acerca a una recesión técnica y reabre el debate sobre baja de tasas
7
Mercados

Banco suizo UBS asegura que casi 2.600 chilenos lograron US$ 1 millón en patrimonio el año pasado
8
Empresas

Codelco acusa a Contraloría de aplicar exigencia inédita: “Nunca en los más de 50 años de existencia de la corporación, ésta ha dictado actos administrativos”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete