Proyecto misceláneo: documento del PPD propone cambios a la rebaja tributaria, invariabilidad y temas medioambientales

Este martes, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, cruzó desde la Cámara a las dependencias del Senado, donde sostuvo un “positivo” almuerzo -según quienes conocieron del encuentro- con los senadores de la colectividad.

Ello en el marco del ambiente generado por las declaraciones del senador Pedro Araya, que ha dado la impresión de estar dispuesto a aprobar la idea de legislar del proyecto misceláneo sin condiciones.

Sin embargo, en la cita quedó claro que el senador no ha cambiado su postura original, ya que compartió con sus pares y el timonel de la colectividad que su apertura pasa por que el Ejecutivo se abra a realizar cambios en el área medioambiental del proyecto.

A juicio de Araya ese es el verdadero corazón de la emblemática iniciativa del Ejecutivo y que constituye la real “línea roja” para la bancada de senadores del PPD.

De hecho, durante el almuerzo los senadores presentaron al presidente del PPD la propuesta que elaboró Araya en conjunto con el exministro Álvaro García y a la que hasta último minuto introducían elementos el resto de sus pares de la bancada, afinando cada detalle antes de hacerla llegar al Ejecutivo.

Propuestas

El documento contempla propuestas en materia tributaria ya que los senadores estarían disponibles a aprobar la rebaja del impuesto corporativo en la medida que haya compensaciones y que la rebaja sea gradual, de manera que se gatille cada punto en la medida que se vayan cumpliendo algunos supuestos. Lo que preocupa a algunos senadores del PPD, reconoce el legislador Ricardo Celis, es que esta rebaja se aplique conjuntamente con la reintegración y la eliminación del impuesto a la ganancia de capital, de modo que las empresas terminen pagando cero, complementan otros de sus pares.

Así, la propuesta manifiesta que es posible para los senadores del PPD "apoyar una rebaja compensada del impuesto de Primera Categoría, siempre que se preserve la recaudación estructural. Una alternativa de largo plazo es avanzar hacia un régimen dual que combine una menor carga sobre la empresa con tributación a la primera distribución de dividendos y una nueva tributación de rentas del capital a nivel personal, evitando deteriorar la progresividad del sistema".

También habría apoyo a la invariabilidad tributaria siempre que sea de 20 años como máximo y que se le exija a las empresas una prima -algo así como restablecer la formula del Decreto 600-; además, piden que se aumente el monto mínimo de los proyectos para acceder a la invariabilidad de US$ 50 millones a US$ 100 millones.

El texto plantea que cualquier avance en materia de invariabilidad y reintegración "debe estar sujeto a criterios de gradualidad, evaluación periódica y compensaciones permanentes que resguarden la sostenibilidad fiscal".

Además, en su documento de ocho páginas y en relacipon con el empleo, los senadores PPD proponen fortalecer el subsidio unificado al empleo, extender su duración de 12 a 24 meses y concentrarlo en nuevas contrataciones formales de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores de 55 años, con especial atención a las Mipymes.

En cuanto a medio ambiente, explica Celis, se propone revisar la propuesta que establece el pago de una indemnización por parte del Estado a la empresa, en el caso de que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) resulte negativa.

En esta materia, "proponemos concentrar los esfuerzos en fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los organismos encargados de evaluar proyectos, reducir tiempos de tramitación mediante procedimientos más eficientes y mejorar la coordinación institucional entre servicios públicos".

Por último, el texto también incluye una agenda procrecimiento, pues los senadores están convencidos de que las propuestas en esta línea no se agotan en el proyecto misceláno. Por lo que plantean tres ejes: primero: el impulso a las exportaciones y a nuevos focos de desarrollo productivo, dando continuidad a iniciativas estratégicas como la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, la Estrategia Nacional del Litio, la Política de Desalinización para enfrentar la crisis hídrica, promoción y apoyo de sectores agrícolas con notables ventajas comparativas respecto de los países vecinos, la implementación de una política nacional de turismo.

El segundo eje apunta a la innovación y el aumento de valor agregado, impulsando una estrategia de economía digital, fortaleciendo políticas de investigación y desarrollo, especialmente en innovación abierta, y retomar una agenda de mercado de capitales que permita financiar emprendimiento, escalamiento productivo y sofisticación exportadora. Por último, el tercer eje se refiere a facilitar la inversión mediante mejores instrumentos públicos y, en ese sentido, la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el fortalecimiento regional del SEIA y la mejora de capacidades de evaluación deben tener metas, plazos y responsables claros, señala el documento.

Reuniones

Esos son algunos de los temas que estarían representados en el documento, que el PPD hará propio cuando se le entregue al Ejecutivo en las próximas horas.

Además, algunos optimistas de la bancada esperan que el gobierno se abra a postergar la votación hasta el regreso de la semana regional que parte el lunes 29 de junio, de manera de analizar las propuestas que se le han hecho llegar y dar una respuesta. Otros, como Celis, no es nada optimista y sostiene que lo más probable es que se vote mañana miércoles. Pero no es el único que piensa así, en el PPD. Entre las autoridades de la colectividad tampoco ven entusiasmo en el gobierno por dilatar la votación. El análisis es que el Ejecutivo tiene los votos y los utilizará.

En tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, está organizando una reunión con la oposición a cuyos representantes ya comenzó a invitar. Si bien ella había dicho que sería durante esta jornada de martes, Celis señala que ya habría quedado para mañana miércoles.