Senadora Provoste desafía al gobierno por levantamiento de secreto bancario: “Aquí tienen su primera prueba”

La parlamentaria opositora advierte que “si están realmente comprometidos con lo que dijeron, no hay ninguna duda de que tienen que votar a favor de levantar el secreto bancario”.

En el primer lugar de la tabla del martes 9 en la Sala del Senado está el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. La iniciativa que muy probablemente será despachada a tercer trámite, si se termina de votar mañana, tiene pendiente el corazón del proyecto, que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa a entidades bancarias, en caso de que se hayan detectado “operaciones sospechosas”.

La oposición está empecinada en aprobar este artículo, sobre todo a partir de la llamada operación Tokio, donde un ejecutivo de Banco Santander lavaba dinero para el Tren de Aragua. El proyecto no tiene urgencia y nada indica que el gobierno esté interesado en ponérselo. De hecho, la semana pasada el ministro de Hacienda Jorge Quiroz anunció que enviaría al Congreso un proyecto en esta línea, luego señaló que sería un proyecto o una indicación.

Los senadores de oposición tomaron con reservas el anuncio, ya que lo que sí adelantó Quiroz fue que en cualquier caso el levantamiento se haría siempre con orden judicial. Lo que contrasta drásticamente con el proyecto que promueve la oposición.

El miércoles 03 de junio, el tema podría haber quedado zanjado a favor del oficialismo; sin embargo, el hecho de que el proyecto no tenga urgencia y haya avanzado sólo debido al esfuerzo puesto en ello por la actual oposición, le jugó a favor a estos últimos. Ello, porque –según el reglamento del Senado- tras dos empates consecutivos –cosa que ocurrió-, el artículo se deberá volver a discutir en la siguiente sesión. Es decir, mañana martes 9 de junio.

Dilatar la aprobación

El Comité Unido, liderado por la senadora DC Yasna Provoste ha sido el principal impulsor de que este proyecto avance con el artículo que permite el levantamiento del secreto bancario vía administrativa.

Este lunes, la senadora falangista se refirió al tema reiterando que “el levantamiento del secreto bancario es fundamental para combatir al crimen organizado y el narcotráfico y creo que la decisión de mañana (martes), más allá de la votación a favor, como lo hemos expresado de nuestro Comité Unido, es importante que quienes estamos representando a la ciudadanía en el Senado, nos definamos con mucho claridad de qué lado vamos a estar: Si vamos a estar de lado de enfrentar el crimen organizado en donde más le duele, en su en la ruta del dinero; no tenemos ninguna duda que el camino es votar a favor del levantamiento del secreto bancario”, exhortó la parlamentaria opositora al oficialismo, que se resiste a esta posibilidad.

Por el contrario, agregó Provoste, quienes estén dispuestos a que “continúen estas opacidades, que el Estado siga a ciegas sin poder perseguir la ruta del dinero, y que estas operaciones ilícitas se blanqueen en la banca de nuestro país, está claro el camino. Ellos van a tratar de bloquear esta iniciativa”, sentenció.

Sin embargo, para la senadora, las horas que restan de aquí a mañana son cruciales para alcanzar un acuerdo amplio. Por lo mismo, recordó que este gobierno llegó a la Presidencia con la promesa de la seguridad, enfrentado al narcotráfico y al crimen organizado. “Pues bien, aquí tienen su primera prueba y si están realmente comprometidos con lo que dijeron, no hay ninguna duda de que tiene que votar a favor de levantar el secreto bancario; porque, si no, es seguir protegiendo el dinero ilícito en nuestro país”, advirtió.

Y respecto del anuncio de Quiroz, a juicio de la senadora, cualquier propuesta que busque “dilatar” la aprobación del proyecto en debate, le da más tiempo al crimen organizado para sacar su dinero blanqueado del país.