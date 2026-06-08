Senadores de oposición rechazarán artículos del proyecto misceláneo que le reste recursos a los municipios
Tras reunirse con los jefes comunales, los parlamentarios insistieron al Ejecutivo que separe la iniciativa.
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En el contexto de la discusión del proyecto misceláneo en la Comisión de Hacienda en el Senado, parlamentarios del sector se reunieron con los alcaldes progresistas para articular una postura común frente a la iniciativa, en la que el gobierno promueve la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años; medida que rechaza la mayoría de los municipios por estimar que con esta reducción de recursos se verán afectadas algunas de la responsabilidades con las que deben cumplir los municipios hacia los vecinos.
En la cita, alcaldes y alcaldesas fueron detallando, uno a uno, las falencias y el impacto que tendrá en sus respectivas comunas el proyecto miscelánea. Expusieron la merma de recursos que afectará a los municipios y las consecuencias que ello traerá para la ciudadanía, recordando incluso una declaración conjunta y transversal suscrita por alcaldes y alcaldesas tanto del oficialismo como de la oposición. La exposición fue realizada ante las y los presidentes, secretarios generales y senadores de los partidos de oposición, reunidos en el Salón de la Biblioteca del Congreso Nacional, en su sede de Santiago.
En “estado de alerta”
En este contexto, el senador Diego Ibáñez (FA) confirma que los jefes comunales “nos han solicitado que rechacemos esta mega reforma, que atenta contra los intereses de los vecinos y de las vecinas, aumentando el déficit municipal”. Por lo que los senadores de progresistas “nos declaramos en estado de alerta por una mala propuesta que no tiene prestigio técnico ni social”, enfatizó el senador por la Región de Valparaíso.
Tras escuchar a los alcaldes, los senadores llegaron a la conclusión de que “debiera resguardarse la inversión social de los gobiernos locales, como entidad de relación directa con las comunidades”; por tanto, anunciaron que “rechazamos en conjunto las iniciativas que signifiquen menores recursos para los municipios en sus programas de apoyo a la comunidad” y reiteraron la solicitud de que se separe del proyecto el aspecto de la reconstrucción.
En esta línea, la senadora Paulina Vodanovic (PS), indicó que “los alcaldes y alcaldesas han sido categóricos: esta rebaja de contribuciones afectará especialmente a los municipios con menos recursos. No podemos aprobar una medida que termine debilitando la autonomía municipal y profundizando las desigualdades entre comunas”.
Aseo y luminarias también se verían afectados
El parlamentario opositor detalló que de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo, disminuirán los recursos destinados actualmente para luminarias, que dan más seguridad en calles y avenidas, o para el retiro de la basura. Ibáñez fue enfático en sostener que con el aumento del precio de los combustibles, ya “aumentó considerablemente el costo del aseo y ornato y, hoy, más encima, con la exención de contribuciones, va a disminuir el fondo común municipal, y eso va a afectar directamente la calidad de vida de los vecinos y las vecinas”.
Y advierte que esta compleja situación que se podría generar con la exención del pago de contribuciones no sólo la advierten los jefes comunales, sino también el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que “ha planteado que no existe compensación que pueda recaudar todo lo que se pierde por exención de contribuciones”.
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