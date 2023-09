10 comunas explican más del 40% de lo recaudado por impuesto territorial a junio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La discusión tributaria en el país ha estado marcada durante los últimos meses por las negociaciones en torno al pacto fiscal que lleva adelante el Ministerio de Hacienda y, en lo más reciente, se ha sumado el tema de las contribuciones de bienes raíces.

Aquello no deriva precisamente del hecho de que la tercera cuota del pago vence el 30 de este mes, sino por el avance en una de las comisiones del Consejo Constitucional de una enmienda -promovida por el Partido Republicano- que busca eximir del impuesto territorial a las viviendas utilizadas como vivienda principal, lo que ha generado una ola de críticas de parte de partidos de centro-izquierda y también de técnicos.

¿La razón? Parte importante de la recaudación por el tributo a los bienes raíces se redestina a las comunas más pobres a través del Fondo Común Municipal (FCM). En específico, el 40% del total de la recaudación va a la municipalidad donde se origina el pago de la contribución, y el 60% va al FCM, a excepción de las comunas de Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura, que aportan un 65% al FCM, y reciben el 35% de su recaudación de bienes raíces.

Datos de la Tesorería General de la República (TGR) a junio dan cuenta de que se ingresaron más de $ 1.094.162 millones (US$ 1.257 millones al tipo de cambio actual) en el período. Del total, parte importante proviene de comunas de altos ingresos y de la Región Metropolitana.

Así, 10 comunas explicaron un 41% de lo recolectado por impuesto territorial en el primer semestre, de las cuales ocho pertenecen a la Metropolitana: Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Colina y Pudahuel. De hecho, las primeras cinco pesan un 29% de la recaudación por el gravamen.

Más atrás en términos de incidencia se ubican comunas como Quilicura, La Serena, Iquique, La Florida, Concepción, Temuco, La Reina, San Bernardo, Maipú y Huechuraba. El resto de las comunas del país explican el 45% de lo ingresado en el período.

Redistribución de recursos

Tal como lo determina la ley, la recaudación del tributo territorial tiene un fin solidario, ya que lo ingresado proviene principalmente de las comunas de más altos ingresos y se redistribuye hacia las más vulnerables a través del FCM.

Según la TGR, a junio Puente Alto fue la comuna que recibió la mayor cantidad de recursos vía el citado fondo, con $ 38.076 millones (US$ 43,7 millones al tipo de cambio actual), representando un 3% de lo distribuido. Un poco más atrás se ubica Maipú, que percibió $ 31.299 millones (US$ 35,9 millones) en el lapso, también un 3% del total. Cierra el podio la comuna de La Florida, con $ 17.539 millones (US$ 20,1 millones), equivalentes a un 2% de lo distribuido.

Valparaíso, Temuco, La Pintana, Arica, Coquimbo, Valdivia, Los Ángeles, San Bernardo, Puerto Montt, El Bosque, Chillán, Talca, Rancagua, Isla de Pascua, Cerro Navia, Pudahuel y Peñalolén también destacan entre los receptores de recursos, cada uno recibiendo un 1% del total.