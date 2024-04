Deloitte cree que se puede avanzar en que el SII aplique la Norma Antielusiva, pero bajo ciertas condiciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La semana que se inicia es clave en impuestos. Por una parte, se espera lograr un acuerdo para destrabar el proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias; por otra, se anticipa que ingresará al Congreso el esperado proyecto con aumentos al impuesto a la renta. Dos discusiones que Hugo Hurtado ha seguido con mucho interés. El socio líder de Tax & Legal de Deloitte ve con buenos ojos la posibilidad de un consenso en el primer proyecto, pero cree que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben continuar cediendo en sus distintas posturas, especialmente en lo relativo a la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión.

- ¿Cómo ha visto el camino que han tomado las negociaciones por el proyecto de cumplimiento tributario?

- He visto a Hacienda más disponible a lograr consensos de lo que probablemente estaba cuando se presentó el primer proyecto. He visto lo mismo de los parlamentarios, entendiendo que es bueno para el país cerrar en algún momento la discusión tributaria. La incertidumbre es probablemente lo que más afecta a la inversión. No sabes cuáles son las reglas.

Yo tengo clientes que nos dicen “nos gustaría modelar, pero bueno, cuando modelo ¿qué tasa de impuestos incluyo, qué modificaciones hago? Todo ese tema genera una preocupación mayor que puede inhibir inversiones relevantes, que son lo que necesitamos para volver al desarrollo, al crecimiento, necesitamos invertir.

En este proyecto de cumplimiento tributario creo que es posible llegar a algunos acuerdos. Sé que todos están dispuestos a hacer concesiones recíprocas.

- El proyecto ha tenido varias modificaciones hasta el minuto, aunque hay diferencias en Norma Antielusión y secreto bancario.

- En el marco se ve un proyecto más moderado. Se ve también que Hacienda busca hacer concesiones, ya admitiendo que es minoría en el Senado más allá que en la Cámara de Diputados se requiere mayoría simple. Entonces podría aprobarse algo, pero también está viendo que lo aprobado también sea atractivo a nivel de Senado, de forma tal de que salga algo consistente.

Y la verdad que la mayoría de los senadores están por apoyar algo que permita controlar la evasión y la elusión, pero que al mismo tiempo otorgue el debido proceso al contribuyente.

- ¿Es más razonable el proyecto que está por discutirse en la Sala de la Cámara? Hay consenso en reducir la evasión y la elusión, pero el problema son los matices.

- Sí, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Si tú le preguntas a cualquier parlamentario, ya sea de izquierda o derecha, si está de acuerdo con combatir la evasión y elusión, todos te dicen sí, nadie podría oponerse. Entonces los matices son esenciales para lograr los consensos.

Creo que ha habido concesiones hasta el minuto, pero todavía falta.

En el denunciante anónimo, Hacienda tomó sugerencias de varios expertos. Eso me deja bastante tranquilo en cuanto a las indicaciones que se han introducido en esa materia.

- ¿Cómo se puede destrabar la discusión por la Norma Antielusión?

- Yo soy optimista. En los detalles específicos, creo que el peso de la prueba debe recaer en quien sostiene algún hecho y así lo dice el Código Civil. A mí no me corresponde negativamente probar. El peso de la prueba debe recaer íntegramente en Impuestos Internos.

Ahora, si queremos avanzar en una aplicación de norma administrativa, tiene que basarse también en resguardar el debido proceso. Entonces el debido proceso va por carga de la prueba, tanto en el abuso de las formas jurídicas como en que no existen hechos económicos jurídicos relevantes. O sea, eso debería estar la autoridad probándolo y el contribuyente después manifestar sus puntos a favor o en contra. También, debiese resguardarse el principio de especialidad: si hay una norma especial de precios de transferencia, de exceso de endeudamiento, de tasaciones, esa norma debe privilegiarse sobre la otra que hoy existe.

- ¿Cómo llegar a un acuerdo: que sea el SII quien aplique administrativamente, pero tenga el peso de la prueba?

- Yo como contribuyente y como asesor de empresas, quizás puede ser más conveniente que se mantenga en sede judicial la aplicación de la norma. Sin embargo, hicimos un estudio con Rodrigo Vergara del CEP y nos dimos cuenta que la norma se aplicaba principalmente en forma administrativa en la mayoría de los países OCDE, salvo dos o tres. Entonces, eso te está diciendo que el estándar es una variable.

Ahora, ¿qué es lo que también se veía? Un debido proceso fuerte. Entonces, ¿se puede avanzar en la aplicación administrativa? Sí, creo que sí, y ahí diferimos de algunos aspectos, pero si quieres avanzar en eso debes de tener un debido proceso en la carga de la prueba, el principio de especialidad. Si no están estos temas, no avanzaría en la norma administrativa, preferiría que se quede en sede judicial.

- ¿Y modificar el Consejo Asesor Externo al SII?

- Ayuda que tengan más peso las decisiones que tome este consejo. En países como España es de tanto prestigioso el comité asesor para aplicar la Norma Antielusiva, que es muy difícil que haya alguien que se oponga a su opinión.

- ¿Y en secreto bancario, se puede lograr un consenso dejando un procedimiento general y que en los casos más graves el contribuyente no pueda oponerse?

- Lo veo bien, va en línea correcta. Pero un matiz que uno puede trabajar es definir temas de elusión y temas de delito. Si se avanza en la línea de lo que busca Hacienda, debería aplicarse solo en casos de delito tributario y temas de elusión. Incorporar otros temas, como son precios de transferencia, exceso de endeudamiento, rentas pasivas es empezar a contaminar. Que se aplique para delitos, evasión y elusión. Lo otro es discutible.

Además, en esos casos se permite que el juez haga una revisión de tres puntos para ver si efectivamente corresponde levantar el secreto bancario sin notificar al cuentacorrentista y creo que esos tres en la forma están bien, pero también debería haber un análisis de fondo.

- ¿De lo que se conoce hasta el minuto del proyecto de renta, qué destacaría y qué le parece más complejo de discutir?

- Partiría primero con el aumento a los impuestos personales, para rentas superiores a $ 4,5 millones.

Hay que recordar que algunas promesas del Gobierno en su campaña eran aumentar impuestos a las personas que ganaban más para redistribuir. Pero el tema es que se ve un grupo de profesionales exitosos financiando algo que deberíamos financiar entre todos. Chile recauda 2,8 puntos del PIB por impuestos personales y la OCDE recauda en promedio ocho puntos. Esa brecha de cinco puntos es principalmente porque hay muchas personas exentas. Esto no parece ir en la línea correcta.

- Pero revisar el tramo exento es muy complejo políticamente.

- Más bien creo que hay que revisar el sistema completo en el sentido de la base exenta, pero también aquellos que ganan más. Sé que es algo odioso porque a nadie le gusta pagar más impuestos, pero eso es lo que debe hacerse. Veo muy pocos parlamentarios dispuestos a apoyar eso porque genera un ambiente bastante reacio de parte de la persona que está afecta a ese impuesto.

- Otro tema que se ha debatido es bajar de 44,45% a entre 39% y 40% la carga máxima para accionistas. -¿Lo ve suficiente?

- El problema es que no se dice que aquellos que pagan la tasa del 44,45% son muy pocos. Entonces, estoy beneficiando a esos en teoría y a los otros, que normalmente les llega una devolución por impuesto Global Complementario, ya no les llega porque lo que está proponiendo es que se desintegre el sistema. O sea, al desintegrar el sistema, el impuesto de Primera Categoría deja de ser crédito contra el Global Complementario y al tener un sistema desintegrado ya no hay devolución. Entonces, por eso también aumenta la recaudación, porque ya el Fisco deja de devolver. Esto no es per se malo.

La mayoría de la OCDE tiene el método desintegrado, pero en la práctica y en una economía que le está costando crecer, puede no ser el momento apropiado. A mí me parece bien que el Gobierno proponga bajar el impuesto corporativo de 27% a 25%, aunque me preocupa que la baja sea real solo si la empresa invierte en determinado proyecto de inversión o de investigación y desarrollo, que es en lo cual se puede usar como crédito.