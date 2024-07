Etcheberry se muestra contrario a que un consejo asesor le reste potestades al SII y define pasos para la venta de su participación en Klap

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un salón lleno en el Aula Magna Manuel José Irarrázaval de la Casa Central de la Universidad Católica fue el escenario que esperaba a Javier Etcheberry en su primera presentación como flamante director subrogante (s) del Servicio de Impuestos Internos (SII), cargo que asumió el pasado lunes tras la sorpresiva salida de Hernán Frigolett.

La ocasión era un seminario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la citada casa de estudios (Clapes UC), cuyo propósito era justamente discutir mecanismos para modernizar la gestión del servicio.

La receta Etcheberry para reducir la evasión en los 90 y las dudas sobre si resultará en el actual escenario

En un panel integrado por los senadores José García (RN), Ximena Rincón (Demócratas), el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, el exdirector del SII, Ricardo Escobar, y moderado por la excoordinadora tributaria de Hacienda, Carolina Fuensalida, el ingeniero abordó una de las temáticas más complejas de la tramitación del proyecto que refuerza las obligaciones tributarias de los contribuyentes: la gobernanza del SII.

En este sentido, Etcheberry se mostró crítico de la posibilidad de que se le resten facultades al organismo, instalando un consejo asesor que se haría cargo de materias sensibles para la implementación de políticas públicas, como la emisión de ciertas circulares o la presentación de acciones penales.

"Si uno llega, y en todos los servicios del mundo los que dirigen son una persona y ahora la van a reemplazar por un comité, yo creo que va a ser más complicado. Si los grandes problemas que perciben los chilenos son la desigualdad, la informalidad, la violencia, resulta que ahora vamos a quitarle poder al director de Impuestos Internos y va a haber un comité... no me cuadra, esa es la verdad", deslizó el ejecutivo.

Así, Etcheberry defendió que el SII continúe siendo dirigido por una autoridad unipersonal, y también rechazó la posibilidad de unificar al servicio con otras autoridades tributarias, como la Tesorería y Aduanas, como propuso en su momento la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC): "La experiencia mundial es que instituciones técnicas, en que la gestión es tan importante, por algo en el resto del mundo son autoridades unipersonales. Aquí el tema es la evasión, el crimen organizado, el atender mejor a los pequeños contribuyentes. Son temas de management, de gestión. Entonces, si vamos a paralizar o complicar la gestión de los servicios importantes, como SII, Aduanas y Tesorería, y sin que haya experiencia parecida en el resto del mundo, creo que Chile tiene que ser más cuidadoso en hacer las cosas", planteó.

El ingeniero recalcó que el SII es una institución "respetada" en los distintos gobiernos, incluso desde la época de Salvador Allende hasta hoy: "Es una institución que funciona bastante bien y tiene bastante prestigio en Chile. Entonces, no me apresuraría a hacer cambios y experimentos que puede salir complicando la situación".

El nuevo director (s) recalcó que los ejes de su gestión serán reducir la evasión y la elusión, combatir las mafias y el crimen organizado, y que los fiscalizadores vuelvan a terreno.

"Impuestos Internos ha progresado mucho, pero ciertamente hay mucho más que hacer. Impuestos Internos tiene que esforzarse más por colaborar con la Fiscalía, por colaborar con la justicia, colaborar con las policías. O sea, es un tema nacional, Impuestos Internos tiene que también colaborar con sus capacidades, con su información, con su modernidad para resolver los grandes problemas de los chilenos", recalcó.

Secreto bancario

El nuevo titular (s) del SII entró al debate por la flexibilización del levantamiento del secreto bancario para investigaciones tributarias, que es parte del proyecto de cumplimiento tributario y donde la oposición pide que el SII continúe justificando ante un juez el acceso a las cuentas financieras y no que el peso de la prueba radique en el contribuyente.

"Habrá que ver si se aprueba o no se aprueba en el Congreso, pero hay que mirar qué pasa en el resto del mundo. Yo creo en la intimidad y que hay que cautelarla. Por lo tanto, si Impuestos Internos tiene acceso a esa información, tiene que ser información que solo sirva para efectos de fiscalizar y que se cumplan los impuestos, pero no se puede usar la información para otra cosa", planteó.

Eso sí, se mostró crítico de que exista secreto bancario en el caso de la contabilidad de las empresas: "¿Por qué arguyen secreto tributario para proteger la intimidad de las empresas? O sea, si está la cuenta corriente de una empresa, tiene que estar en la contabilidad. ¿Por qué Impuestos Internos no tiene acceso a toda la información de las empresas? Hay que ser cuidadoso cuando uno usa términos como intimidad. ¿No será que algunos querrán en realidad proteger a grandes evasores? No creo que estén pensando eso", lanzó Etcheberry.

La nueva autoridad también hizo frente a los temores que ha manifestado la oposición en el Congreso de que las nuevas facultades de fiscalización del SII se puedan utilizar para perseguir políticamente a opositores: "Eso nunca se ha hecho. Yo estuve 12 años de director de Impuestos Internos, me tocó ir al Parlamento, discutir muchos proyectos de ley y muchas veces escuché que iba a haber catástrofes nacionales si se aprueba esto y lo otro. Y pasó el tiempo y lo único que pasaba era que este país mejoraba, la desigualdad disminuía, se crecía, la armonía aumentaba. Entonces, a veces se dicen cosas pero que no tienen tanta base".

El polémico informa de evasión

El ingeniero señaló que continuará con el trabajo realizado por el exdirector del SII, Michel Jorratt, quien publicó en diciembre pasado un estudio encargado por el servicio para cuantificar el nivel de incumplimiento en el pago del IVA y del impuesto a la renta, detectando una brecha de 18,4% y de 51,4% en cada tributo, respectivamente.

Eso sí, señaló que buscará avanzar en un "consenso" en torno a las cifras de evasión, considerando las críticas que ha recibido el informe de parte de la oposición en el Congreso y de especialistas.

"A nivel agregado, me da la impresión de que las cifras de evasión son mayores que las que había cuando yo dejé el servicio en el año 2002, y se supone que como país tenemos que progresar y no ir para atrás", fue una primera aproximación.

Asimismo, reveló que ha conversado con Jorratt y con otros actores para ver "cómo seguimos avanzando en tener números consensuados, porque al país le hace bien que en materias técnicas haya consensos. Entonces, yo me voy a jugar porque hayan consensos entre las personas especializadas que están opinando sobre el tema". Dijo que aún no suscribe ese informe, pero que tampoco lo critica debido al poco tiempo que lleva como nueva autoridad del servicio.

Venta de Klap

Etcheberry también abordó la venta del cerca del 15,5% que tiene en la firma de medios de pago Klap (exMulticaja), señalando que corresponde a los socios definir la compra de su participación minoritaria.

"La empresa está funcionando, yo me salí de la gestión, del directorio. Estoy totalmente fuera de eso. Ahora, usted comprende que si uno tiene un porcentaje minoritario de la empresa, ¿quién se la va a comprar? Tiene que venderse en conjunto y es una decisión que tendrán que tomar fundamentalmente el socio principal, que es Sonda, que tiene casi un 70%. Por lo tanto, si se vende y los mayoritarios venden, en la pasada se va a vender la parte mía", explicó el ingeniero.

"Si los socios me compran o no o a qué precio, tendrán que verlo los socios y es una negociación en la que yo no voy a participar. No estoy preocupado de eso (...) En el directorio yo puse a mi hija, que está especializada en estos temas. Yo no estoy en esos temas. Ahora, si viene alguien y paga mucho y lo compra luego, yo creo que todos los socios van a estar felices y punto", concluyó.

Impuesto a bebidas azucaradas

Etcheberry también anunció que analizaría los próximos pasos a seguir luego del revés judicial que sufrió el SII en su intento de ampliar el impuesto específico a las bebidas deportivas y néctares. La Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la circular del organismo que buscaba extender el gravamen.

"Estamos viéndolo (si el SII apela ante la Suprema). Hay plazo hasta hoy para apelar, pero el mundo no se acaba esta noche (...). Yo voy a ver el tema y me voy a abrir a revisar, porque quiero estar seguro. Eso es lo que puedo decir", planteó.