Proyecto antievasión: comisión aprueba cambios a gobernanza del SII, en sesión marcada por dudas de Etcheberry

Un importante avance mostró esta mañana el set de indicaciones que ingresó el Ejecutivo al proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Esto, ya que la comisión de Hacienda del Senado aprobó parte importante de las enmiendas relacionadas con la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), con la creación de dos nuevos comités para despersonalizar algunas decisiones que hoy toma directamente el director del organismo.

Al inicio de la sesión, se aprobaron enmiendas pendientes respecto a temáticas de persecución de delitos tributarios, como el nuevo mecanismo de autodenuncia que pueden presentar contribuyentes que hayan cometido ilícitos en materia de impuestos. Aquí, Hacienda aclaró la redacción de la norma, señalando que una persona no podrá acogerse en caso de que haya presentado y se le haya aceptado una autodenuncia previamente. La indicación original solo hablaba de haber presentado la autodenuncia.

Luego, fue el turno para entrar en el detalle de la nueva institucionalidad, con la creación de un comité ejecutivo y de un consejo tributario.

El primero tendrá una serie de funciones para contrapesar las potestades del director del SII, ya que será integrado por los subdirectores de Fiscalización, Jurídica y Normativa del organismo, quienes ya no serán designados por el titular del organismo, sino vía Alta Dirección Pública (ADP). En función de esto, la dirección nacional del SII ya no solo estará integrada por su director, sino también por esos tres subdirectores.

Este comité podrá tener opinión sobre la pertinencia de calificar un acto como elusivo ante un TTA. Dicha instancia podrá escuchar los descargos y los antecedentes del contribuyente acusado. También, tendrá que emitir un informe con plazos específicos respecto a la calificación de un acto como elusivo o no.

Adicionalmente, el comité podrá pronunciarse sobre la presentación de denuncias o querellas superiores a 1.200 UTA; la recompensa para el denunciante anónimo; transacciones u operaciones con interés institucional; y liquidaciones, resoluciones y giros derivados de lo anterior. Los acuerdos deberán ser por unanimidad de sus integrantes.

El consejo tributario, en tanto, tendrá opinión vinculante sobre la juridicidad de las circulares que proponga el director del SII y que sean objeto de consulta pública previa. Podrán rechazarse o aprobarse con el voto de tres de cuatro de los consejeros. El titular del SII también será parte del consejo. También podrá conocer y opinar sobre el Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario del servicio, pero su parecer no será vinculante.

Los consejeros serán escogidos por el ministro de Hacienda previa terna propuesta por ADP. Durarán cinco años en sus cargos y tendrán inhabilidades, como realizar funciones de asesoría tributaria o jurídica y/o tener la representación administrativa o judicial de contribuyentes ante el SII en el ejercicio de su cargo; y haber sido condenado con pena aflictiva, violencia intrafamilar o algún delito que prohíba a perpetuidad el ejercicio de un cargo público, entre otros. Serán remunerados con hasta 50 UF por sesión, con un tope de 150 UF al mes.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la idea de crear ambos organismos es "despersonalizar" decisiones particulares del servicio, lo que permitirá "sujetar y filtrar" la toma de decisiones.

Así, la creación de ambas instancias se aprobó por la unanimidad de los senadores, excepto por el artículo que señala que el comité ejecutivo podrá decidir sobre la recompensa al denunciante anónimo, lo que contó con el voto desfavorable de Juan Antonio Coloma (UDI).

Luego, los legisladores aprobaron el establecimiento a nivel de rango legal de las subdirecciones del SII y su incorporación al sistema de ADP, así como los mecanismos de remoción de dichos cargos antes de un cambio de Gobierno, quedando pendientes algunos puntos específicos ante la duda del actual director (s) del SII, Javier Etcheberry.

Las dudas de Etcheberry

Un intenso debate se generó en la comisión luego de que el ingeniero manifestara dos dudas respecto a los nuevos comités. Por una parte, señaló que es partidario de que el director del SII no participe del comité ejecutivo, mientras que también planteó que debieran establecerse mayores inhabilidades para los nuevos consejeros del consejo tributario.

"Hay un tema que me imagino que es un error, porque está el director como miembro del comité ejecutivo y yo creo que no debería estar. Para eso tienen que estar los tres subdirectores, que son Normativa, Jurídica y Fiscalización. Porque existe el comité ejecutivo que aprueba algo o recomienda y después el director solo puede hacerlo si el comité ejecutivo lo aprobó. Entonces, yo no pondría al director en el comité ejecutivo (...) queda raro que el director esté en el comité ejecutivo y le pueda recomendar al director y después el director se da vuelta y ve si acepta la recomendación. Yo creo que es mejor que no esté el director en el comité ejecutivo", señaló, sentado al lado del co-coordinador de Política Tributaria de Hacienda, Diego Riquelme, y de la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner.

Sobre los miembros del consejo tributario, el ingeniero manifestó que "encuentro complicado que alguien que se dedica a las asesorías tributarias, al día siguiente sea parte de este consejo tributario. Yo creo que tiene que haber una carencia un poco más larga de antes, y ciertamente después. No puede ser que al día siguiente que sale del consejo tributario, está atendiendo clientes para ayudarles a cómo, en muchos casos, disminuir su tributación. Yo creo que debería haber un período más largo que solo mientras es miembro del comité tributario. Ahí hay una incompatibilidad muy grande, porque es la misma persona. Tiene una serie de clientes y al día siguiente está en el consejo decidiendo sobre ciertas circulares que van a tener que afectar a los mismos clientes que tenía el día anterior", lanzó el titular (s) del SII.

Ambos puntos fueron acogidos por varios senadores, por lo que si bien se aprobaron los artículos, quedó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo retome la discusión para ver si deja fuera del comité al director del servicio.