Quiroz y senadores no logran acuerdo por cambios a la ley miscelánea, pero se extiende plazo para ingresar indicaciones

La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, anticipó además nuevas reuniones entre el Ejecutivo y parlamentarios a realizarse entre el lunes y martes de la próxima semana.

Sin acuerdo finalizó una nueva reunión ente la mesa política entre el Senado y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en busca de un acuerdo amplio para aprobar la ley miscelánea de reconstrucción y reactivación.

Ad portas de que el próximo lunes la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta inicie la tramitación del texto, las partes se reunieron este viernes y no lograron un entendimiento, aunque sí acordaron realizar nuevas reuniones la próxima semana y extender el plazo para ingresar indicaciones al texto, en busca de agotar las instancias de diálogo.

Posterior al encuentro, que duró cerca de dos horas, se entregó una vocería de parte de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN); y las senadoras Loreto Carvajal (PPD); Andrea Balladares (RN);Paulina Vodanovic y Juan Luis Castro, ambos del Partido Socialista.

En concreto, explicó Núñez, las indicaciones relativas a la comisión de Medio Ambiente podrán ingresar hasta las 20 horas del lunes, por lo que tendrán una extensión de 12 horas respecto a lo estipulado originalmente.

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En tanto, aquellas relativas a la comisión del Trabajo y Hacienda tendrán plazo máximo hasta el mediodía del miércoles y viernes, respectivamente.

Según reveló Núñez, otros consensos de la cita tuvieron relación con la eventual disminución del impuesto de Primera Categoría. Sobre este punto, explicó que el Ejecutivo puso sobre la mesa “una compensación importante que asegure evidentemente la ejecución y la entrega de derechos sociales”.

Asimismo, sostuvo que otras medidas como el crédito tributario al empleo, con un costo estimado de US$ 1.400 millones al año, se modificará para acotar su impacto fiscal a petición de multiples voces del Congreso.

Finalizando su intervención, Núñez reveló que las reuniones entre parlamentarios y Quiroz seguirán entre el lunes y el martes de la entrante semana, con lugar a definir.

Los temas en discusión han sido principalmente compensaciones al impacto fiscal del recorte de impuestos, especialmente de la rebaja de la tasa corporativa de 27% a 22%; ajustes en la invariabilidad tributaria, cuya duración pasaría de 25 a 20 años, a cambio de una prima de 1,5% por ingresar al sistema; el crédito tributario al empleo; cambios a la franquicia tributaria en capacitación del Sence; y compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones a la vivienda principal de los adultos mayores de 65 años.