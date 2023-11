Elección en Argentina: oposición pide a Boric asistir a cambio de mando de Milei y acelerar designación en embajada en Buenos Aires

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los senadores Rojo Edwards (Republicanos) y Francisco Chahuán (RN) se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, para solicitar que el Gobierno designe a la brevedad al embajador (a) chileno en Buenos Aires y que el Presidente Gabriel Boric decida asistir al cambio de mando del 10 de diciembre, cuando asumirá el gobierno Javier Milei.

El senador RN indicó que “hemos venido a solicitar que el Presidente vaya al cambio de mando y se nombre luego al embajador” en Argentina, con quien dijo debemos tener una relación de amistad y colaboración.

En tanto, Edwards planteó que “el resultado en Argentina es una luz de esperanza para América Latina y para Chile es importante tener las mejores relaciones posibles”.

Señaló que “también queremos pedir que en el nombramiento del nuevo embajador se considere una persona sin militancia, con un vínculo real para la complementación entre ambos países”.

Sostuvo que “esperamos que no haya ningún amigo o amiga” designado en el cargo “dada la relevancia de la destinación, un embajador del PC -como fue en el pasado- no tendría ningún sentido, pero es el Presidente quien debe juzgarlo”. Esto último en alusión a Bárbara Figueroa, quien renunció a fines de septiembre a la embajada en Buenos Aires para asumir la Secretaría General del Partido Comunista y hasta ahora no se ha nombrado su reemplazante.

El senador también espera que Boric “asista al cambio de mando. Se deben dar señales de amistad” y que sería adecuado que el nombre del nuevo embajador se conociera antes de la asunción de la nueva administración trasandina.