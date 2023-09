DT afina nuevo pronunciamiento por teletrabajo mientras aumentan críticas de exdirectores y abogados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Sigue la ola de reacciones por el ordinario Nº 1163 de la Dirección del Trabajo (DT) sobre la combinación de trabajo presencial y teletrabajo.

El pasado viernes comenzó a circular con fuerza entre los abogados y departamentos de recursos humanos un documento en el cual Natalia Pozo, la jefa (s) del Departamento Jurídico de la DT, planteó que “resulta ilegal todo acuerdo de combinación de tiempos de trabajo presencial con tiempos de teletrabajo en el transcurso de una misma semana, así como, no resulta conforme a derecho que sea el empleador el que decida, incluso dentro del mismo día, que modalidad de trabajo se aplicará al trabajador”.

Y si bien el servicio salió a "clarificar" su alcance a través de una declaración de prensa, recalcando que el documento apunta a la combinación en una misma semana de teletrabajo sin limitación de jornada y trabajo presencial con límite de jornada (es decir, horarios), el documento no lo dice en estos términos.

“No es posible combinar en una misma semana teletrabajo sin limitación de jornada y trabajo presencial con límite de jornada, que es algo muy distinto a que en una misma semana se pacte teletrabajo con trabajo presencial, pero en ambos casos sujeto a las reglas de limitación de jornada que establece la ley”, salió a aclarar el director del Trabajo, Pablo Zenteno. Aclaración que no convence a los expertos.

Pronunciamiento poco claro

Para la exdirectora del Trabajo, Lilia Jerez, ante la polémica que generó el documento por su poca claridad, es necesario que el servicio deje sin efecto el pronunciamiento y emita uno nuevo.

“Si un ordinario, en este caso del jefe del Departamento Jurídico, es poco claro o poco preciso o simplemente contradictorio con la doctrina emanada del director del Trabajo, lo que corresponde es dejarlo sin efecto o a lo menos modificarlo”, dijo Jerez.

“Hay un viejo aforismo en derecho que dice que las cosas se hacen y se deshacen de la misma forma. No basta con un comunicado de prensa. Si un acto administrativo, en este caso un ordinario, fue el que se emitió para dar una opinión y fue poco claro o confuso, tiene que dejarse sin efecto”, recalcó quien lideró el organismo durante el Gobierno anterior.

Una lectura en la misma línea entregó Marcelo Albornoz, también exdirector del Trabajo, quien agregó que el documento en cuestión “se equivoca rotundamente en términos de establecer que no se pueden combinar modalidades dentro de una semana”.

Desde la perspectiva de Albornoz, el pronunciamiento anterior en torno a esta materia -y que cita el documento firmado por Pozo-, lo que sostenía era que lo que no se podía combinar dentro de una semana eran horarios distintos, no modalidades de trabajo.

“Se puede entender como una diferencia sutil, pero no es tan sutil desde el punto de vista técnico, porque una cosa es la distribución de los días de trabajo (presencialidad y teletrabajo) y otra cosa son los horarios de trabajo diario. Entonces, lo que el dictamen pretendió equivocadamente aplicar fue una jurisprudencia del año 2020 que se refiere a una materia distinta a la consultada y a lo concluido”, explicó.

Para Albornoz, el ordinario firmado por una jefa subrogante del Departamento Jurídico “tiene que ser rectificado expresamente por la Dirección del Trabajo, de modo que ese criterio jurídico no se mantenga vigente, porque si se mantiene vigente es perfectamente posible que equivocadamente un funcionario fiscalizador lo aplique posteriormente”.

Para Jorge Arredondo, socio y director del grupo laboral de AZ, la polémica radica en la forma en que la DT redactó el documento.

“En mi concepto, se intentó llegar a una cierta conclusión, que sería que no es posible en una misma semana mezclar un trabajador exento de jornada con un régimen de jornada. Sin embargo, se aludió a la palabra tiempos, lo que daría a entender que no sería posible un esquema híbrido de presencialidad y teletrabajo en una misma semana, cuestión que no tiene ningún fundamento legal”, dijo Arredondo.

El mundo civil también se sumó a la solicitud de un nuevo pronunciamiento. Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva ChileMujeres, también solicitó un nuevo documento a través de una columna de opinión, recalcando que lo que salió a aclarar Zenteno “no es lo que señala este dictamen”.

Tras la polémica, desde la Dirección del Trabajo confirmaron la publicación de un nuevo pronunciamiento.

"Entendemos que se generó alguna confusión respecto de este ordinario, por lo que estamos prontamente emitiendo un complemento que nos permita aclarar cualquier duda que pueda existir al respecto, respecto a la legislación y a la doctrina vigente del servicio", dijo el director Pablo Zenteno.