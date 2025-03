La Moneda promulga la reforma de pensiones en un acto marcado por la inminente definición presidencial de la ministra Jara

Emocionada, bailando y con un discurso de casi 20 minutos en que enumeró los avances en su cartera, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, participó en la ceremonia en que el Gobierno promulgó la reforma de pensiones, evento que se transformó en su inminente despedida del gabinete para optar por la carrera presidencial, siempre que el Partido Comunista (PC) la proclame como su candidata este fin de semana.

La actividad realizada en Peñalolén fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric y no asistió la exPresidenta Michelle Bachelet, a pesar de estar confirmada hasta este miércoles debido a que amaneció resfriada, según informaron desde su entorno.

La oposición tampoco participó de acto, salvo el senador UDI Iván Moreira, aduciendo que no querían ser parte de un evento en que indudablemente se transformaría en una especie de proclamación de Jara.

Discurso en tono de campaña

“Chile avanza contigo, con mejores pensiones” era el mensaje que se proyectaba en el escenario donde Jara fue recibida con un gran aplauso. La autoridad contó la historia de la baja pensión de su abuela y afirmó que “siempre es bueno recordar la verdad, hubo quienes se negaban a esta reforma. Pero hoy firmamos aquí con un acuerdo amplio por Chile que eliminó diferencias”.

Reconoció que “hemos cedido y nos honra cuando lo hacemos en favor de todos los chilenos. Hoy 20 de marzo de 2025 estamos concretando un hito histórico en la seguridad social del país” y agregó que “a los críticos les decimos: propongan algo mejor, siempre estaremos dispuestos a escuchar si de justicia social se trata”.

"Lo que me emociona es que no solo esta es la reforma más importante desde la dictadura, lo que me emociona es que es el triunfo de una ley que logró salir en medio de tormentas, es que cumplimos con nuestro deber y hemos regulado a la industria de las AFP, cosa que algunos dijeron que era imposible”, agregó.

Luego, Jara recordó la ley de las 40 horas, el aumento del salario mínimo a $500 mil y en tono de campaña dijo que “algunos hablan contra el Estado y postulan a liderarlo, aunque no trabajan en él, pero nuestra voz es más fuerte, no hay camino retrocediendo, se requiere seguir transformando con prudencia que ha sido el sello del gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

En otro momento de la actividad, que estuvo marcada por un ambiente electoral, al bajar del escenario algunos asistentes corearon “pre-si-denta” y se fundió en un fuerte abrazo en el Presidente Boric.

Marcel: "Cuántas veces nos dijeron que déjaramos de insistir"

Previamente, había tomado el escenario el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien indicó que “sí que se podía, cuántas veces nos dijeron que dejáramos de insistir, cuántos millones se gastaron en campañas para echar abajo esta reforma, cuántos portazos y líneas rojas tuvimos en los dos años que se discutió en el Congreso, pero al final sí que se pudo”.

Agregó que la reforma previsional del 2025 “este año va a recaudar sus primeras cotizaciones, pagar sus primeros beneficios, y este año va a comenzar a existir el seguro social”.

Enfatizó que “este año el sistema de pensiones, como nos propusimos, dejará de llamarse el sistema de AFP, para transformarse en un sistema mixto de pensiones donde se van a agregar cotizaciones de los empleadores y aparece el seguro social como un nuevo actor fundamental del sistema”.

También puntualizó que “esta ley desplazará a las AFP como actores únicos del sistema de pensiones y será capaz de sostener sus beneficios en el tiempo” y que “estamos demostrando que los sistemas de pensiones no son inmodificables en el tiempo”.

Boric alude a Matthei y Republicanos

El Presidente Gabriel Boric, luego de firmar la promulgación de la reforma de pensiones, sostuvo que se trata de un gran logro para todos los chilenos y agradeció “el liderazgo de la dupla de ministros Marcel y Jara, que fue tremendamente importante para sacarla adelante”.

También aprovechó de recordar algunas leyes laborales aprobadas en su gestión señalando que, en su momento, “algunos hicieron burla con las 40 horas, pero se logró sacar adelante; y cuando dijimos que íbamos a subir el sueldo mínimo a $ 500 mil y hoy está en $ 510 mil hubo varios que nos dijeron también que era imposible, había una ministra hace un tiempo que decía que no se podía llegar a los $250 mil, que esa era una muy mala idea ¿averigüen qué ministra era es?”, en abierta alusión a la candidata presidencial Evelyn Matthei.

Luego agradeció a los parlamentarios oficialistas y de oposición “que se atrevieron a conversar y dialogar, porque la buena política consiste en ponernos de acuerdo entre quienes pensamos distinto”.

Momento en que criticó a parte de la oposición que se restó de respaldar la reforma de pensiones: “Hubo varios que se atrevieron a dar ese paso, no al Partido Republicano por si acaso, pero sí hubo varios si en Chile Vamos, independientes y la DC que apoyaron ese proyecto”.