Rau anuncia indicaciones a franquicia tributaria Sence y que “hemos estado viendo” flexibilización del promedio de 40 horas

El ministro del Trabajo también señaló que la próxima semana se va a presentar el Estatuto Laboral del Turismo.

Este martes, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, recibió el informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, elaborado por expertos convocados por el gobierno.

Se tratan de 22 propuestas consensuadas -de forma unánime- entre los integrantes y que se dividen en los ejes de empleo femenino y ciclo de cuidados; subsidios al empleo, jóvenes e informalidad; capacitación laboral; desarrollo laboral con impacto en empleo; e, información del mercado laboral.

Acerca de cuáles propuestas se implementarán en la agenda del ministerio, el secretario de Estado señaló que en el caso de sala cuna universal ya está en discusión en el Congreso, pero hay otras que se verán más adelante.

“Hay otras propuestas que tienen que ver con capacitación, como por ejemplo la franquicia tributaria y vamos a presentar como gobierno indicación en la ley de reconstrucción nacional en lo que respecta a la franquicia tributaria y eso va a ser la próxima semana”, explicó.

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Además, están analizando la indemnización por años de servicios, iniciativa que está presente en el documento.

“También se habla de multi o polifuncionalidad, se sugieren medidas al respecto y de flexibilización del promedio de las 40 horas, también se menciona en el informe y es algo que nosotros también hemos estado viendo”, explicó.

Así, anunció que la próxima semana también se va a presentar el Estatuto Laboral del Turismo.

“Hay varias en las que ya estábamos trabajando y la idea es poder ir avanzando lo más rápido posible. La política tiene sus tiempos, tiene su proceso, pero estamos trabajando fuertemente en eso”, dijo Rau.

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"Redoblar esfuerzos"

Acerca de la meta autoimpuesta por el gobierno de llegar a una meta de 6,5% de desempleo para finales de la actual administración en 2030, el ministro indicó que es “bueno ponerse metas ambiciosas”

“Sin duda, si tenemos una tasa de desempleo de 9,4% y la economía no está creciendo, se ve muy lejana. Pero el esfuerzo para lograr revertir esta situación, de hecho, tenemos que redoblarlos más allá de la meta. Tenemos que responder a esas familias, a esas 980.000 personas que buscan trabajo y no encuentran”, dijo.

Así, señaló que es un desafío país y que hay cambios que están siendo permanentes y que el aumento de los costos laborales van a seguir ocurriendo, como el aumento de seis puntos en la tasa de cotización de la reforma previsional y la baja de dos años más en la reducción de jornada laboral.

“Entonces tenemos que estar muy ocupados en poder tomar medidas que contrarresten ese momento (...) más allá de las metas, tenemos que redoblar esfuerzos como país para superar estas situaciones”, indicó.