Alza del desempleo al partir el añole resta puntos a Chile frente a la región
El país finalizó el primer trimestre en la parte alta del Índice de Miseria que elabora Clapes UC, ubicándose solo detrás de Colombia. En el otro extremo, destacó México.
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Pese a protagonizar un descenso en el primer trimestre, Chile se mantuvo como el segundo país con el mayor Índice de Miseria (IM) entre distintos países de la región.
De acuerdo con la medición realizada por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica (Clapes UC), el indicador registró una disminución de 0,6 punto porcentual en el caso local en el período enero-marzo de este año respecto del trimestre anterior para ubicarse en 11,4%.
El descenso respondió principalmente a la moderación de la inflación en el país, que transitó de 3,4% a 2,7% entre trimestres; mientras que el desempleo desestacionalizado registró un leve aumento, pasando de 8,6% a 8,7%.
Precisamente, el citado IM corresponde a la suma de la tasa de inflación y la tasa de desempleo desestacionalizada, tomando la media móvil trimestral de ambas variables. Es decir, dos variables clave en los primeros tres meses de 2026.
El modelo, propuesto por el economista estadounidense Arthur Okun en la década de los ‘70, implica que ambas variables, cuando suben, generan costos directos para la población, especialmente en los más vulnerables, explicaron en Clapes UC.
Por lo mismo, la desocupación tiene una alta participación en el IM de Chile, “lo que refleja dos elementos centrales: primero, que la tasa de desempleo (8,7% desestacionalizada) más que duplica la inflación trimestral (2,7%); y segundo, que el elevado desempleo constituye uno de los principales factores que mantienen el Índice de Miseria en niveles altos”.
El deterioro de la situación del mercado laboral en el país sigue siendo el punto débil en el indicador propuesto por el economista estadounidense Arthur Okun.
¿Qué pasó en los otros países?
De los países medidos, solo Brasil y Uruguay se salvaron de las alzas, con disminuciones de 0,4 punto porcentuales y 1 pp., respectivamente.
Al frente, los mayores aumentos se observaron en Perú (1,4 pp.), México (0,5 pp.) y Colombia (0,1 pp.).
Así, Chile se mantuvo como el segundo país con mayor IM de la región y alcanza los seis trimestres consecutivos en esta posición.
Entre enero y marzo de este año Colombia tuvo el mayor índice, con 13,9%, debido a que el desempleo marcó 8,5% durante el período. En tercer lugar quedó Uruguay con 10,5%, le sigue Brasil (9,6%), Perú (8,6%) y México (6,9%), este último se ha mantenido como el país mejor posicionado entre los seleccionados, al registrar de manera consistente el menor Índice de Miseria.
Dado estos comportamientos, todos los países conservaron las mismas posiciones respecto del trimestre anterior.
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