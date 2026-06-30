Apenas un 26% de los chilenos confía en el gobierno central, según la OCDE

De acuerdo con el estudio, los organismos en los que la población confía más son la policía y los tribunales.

En una nueva edición de la encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los factores que impulsan la confianza en las instituciones públicas -que considera 33 países miembros y 5 países candidatos- los resultados apuntaron a una estabilización en los niveles de confianza en los gobiernos nacionales.

A pesar de una leve baja de la confianza en 2023 comparado con 2021, los niveles se han estabilizado y han mejorado en cerca de la mitad de los países donde antes habían disminuido.

De acuerdo con el reporte, un 43% de la población de los países de la OCDE tiene poca o ninguna confianza en el gobierno, frente al 40% que tiene una confianza alta. Como en números pasados, existen variaciones importantes entre países.

Panorama para Chile

Entre 2023 y 2025, el informe reveló que Chile registró un descenso en la confianza en el gobierno nacional, con el nivel considerado alto o moderadamente alto cayendo del 30% en 2023 al 26% en 2025, cifra por debajo del promedio de la OCDE.

En general, la confianza en las instituciones públicas varía según el organismo y tiende a ubicarse por debajo de los promedios en varios casos. En 2025, la confianza en los tribunales y las instituciones administrativas era menor que en las instituciones políticas, a diferencia de las tendencias en otros países.

Según los resultados, el 49% de la población chilena confía en la policía, el 24% en los tribunales y tan solo un 11% en los partidos políticos. Además, un 20% confía en la función pública frente al promedio OCDE de 45%.

Por otra parte, la satisfacción con los servicios administrativos se redujo del 51% en 2023 al 48% en 2025; la percepción de equidad en las solicitudes disminuyó del 39% en 2023 al 36% en 2025; y la percepción de legitimidad en el uso de datos del sector público bajó del 41% al 37% en 2025.

Considerando un aspecto más positivo, en 2025 un mayor porcentaje de la población chilena que en el resto de la OCDE consideró probable que el gobierno rechazara una demanda de una política que pudiese ir en contra de la sociedad.

A nivel general

En la mayoría de naciones, la confianza en la administración pública, los gobiernos locales, los tribunales y la policía es mayor que en el gobierno nacional.

Las Fuerzas Armadas tienen el porcentaje de confianza más alto, con un 74% de la población respaldando las instituciones asociadas. En segundo lugar está la policía, con un respaldo del 73% de la población, seguida por el Servicio Civil tanto a nivel nacional (60%) como nivel regional (58%) y los tribunales, también con 58%.

En contraste, los partidos políticos son aquellos que generan menos confianza en la población, con solo un 39% expresando confianza en estas instituciones.

Entre los países con el mayor porcentaje de población con poca o nula confianza en el gobierno central, Bulgaria se ubica en el primer puesto (68%), le sigue Perú (67%), Grecia y Francia con 64%, Eslovaquia (62%) y Croacia (61%).

Respecto a los países cuya población tiene niveles altos de confianza en el gobierno, Suecia se lleva el primer lugar con un 62%, seguida por Islandia (59%) y Noruega (57%).